L’edifici s’està construint en una parcel·la de la Font de Sant Lluís, de 694 m² de sòl i 10.295 m² de sostre

Els 4 solars municipals, que es troben en esta zona, tenen 2.813 m² de sòl i 42.199 m² de sostre

Els solars, objecte de la permuta, es destinaran a la construcció de més de 400 vivendes de Protecció Pública

Esta iniciativa forma part del Pla + Vivenda amb el qual l’Ajuntament preveu la construcció de més de 950 VPP al final d’esta legislatura

L’Ajuntament disposarà de noves vivendes de protecció pública, després de tancar el procés de permutes de terrenys en el districte de Quatre Carreres. El 20 de juny es va publicar un anunci al BOP per reactivar solars públics destinats a habitatges. Només s’ha presentat una oferta, que inclou un edifici de vivendes públiques ja en construcció al barri de la Font de Sant Lluís, amb 694 m² de sòl i 10.295 m² de sostre.

En total, es tracta de 4 solars de 2.813 metres quadrats de sòl i 42.199 metres quadrats de sostre. L’estimació inicial preveia una possible permuta dels solars amb l’adquisició 75 i 100 habitatges, que finalment s’han concretat en la proposta plantejada. “Les empreses disposaven de 15 dies per a presentar les seues ofertes. Una vegada acabat el termini, l’Ajuntament serà propietari de 86 vivendes noves de Protecció Pública per al segon trimestre de 2026, destinades a lloguer assequible, segons ha indicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner.

Giner ha destacat que l’oferta ha de ser analitzada pels tècnics de l’Ajuntament, però que és un suport important per augmentar les vivendes de Protecció Pública al Pla + Vivenda. La permuta d’habitatges per sòl busca mobilitzar sòl municipal paralitzat i impulsa la col·laboració pública-privada per augmentar l’oferta d’habitatge assequible. Amb aquesta permuta es preveu construir més de 400 habitatges de protecció pública, ampliant l’oferta de VPP a la ciutat.