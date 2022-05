Va ser un dels més significatius dibuixants de la II República, col·laborador de revistes com Adelante, La Correspondencia de València o La Traca, i afusellat en acabar la Guerra Civil en la Presó Model de València

València tindrà un carrer dedicat a l’il·lustrador Carlos Gómez Carrera, “Bluff”

La ciutat de València dedicarà un dels seus carrers a la memòria de l’il·lustrador Carlos Gómez Carrera, “Bluff”, un dels dibuixants més significatius del període de la II República, que va ser afusellat pel règim franquista en la presó Model de València en acabar la Guerra Civil Espanyola. Així ho ha anunciat este dimarts la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, qui ha explicat que la iniciativa serà aprovada en la pròxima sessió de la Comissió de Cultura. El nom de “Bluff” s’assignarà a un carrer de la ciutat que no té encara cap denominació definitiva.

Tal com ha recordat Tello, Carlos Gómez Carrera, conegut com “Bluff”, va ser un dels més significatius dibuixants de la II República espanyola. Va nàixer a Madrid en 1903, i va morir a Paterna en 1940; i la seua última etapa vital la va passar a València, on va col·laborar amb diferents revistes que s’editaven llavors, com Adelante, La Correspondencia de València o La Traca, entre altres. En acabar la Guerra Civil, va ser empresonat i afusellat per unes vinyetes publicades en la revista de la presó Model de València.

La regidora Glòria Tello ha afegit que Bluff, “que va ser empresonat durant la Guerra Civil, únicament va empunyar una arma: els seus llapis de colors”, i ha assegurat que “això no li va fer retrocedir res en la seua crítica al règim dictatorial franquista a través dels seus dibuixos, que van continuar estant carregats d’acidesa i contingut crític, mitjançant l’ús de metàfores i símbols”. Precisament el seu empresonament es va deure al “doble sentit” d’una de les seues vinyetes. Una vegada a la presó, Gómez Carrera va començar a dibuixar per al setmanari Redención, una publicació dirigida a la reeducació de la població reclusa, i que constituïa l’únic mitjà d’informació al qual tenien accés. En les seues pàgines, va crear les tires “Don Canuto, ciudadano peso bruto” (inicialment era “pres brut”) i les dos últimes, per les quals va ser condemnat a mort, es van publicar el 20 i 27 d’abril de 1940.

Un deute històric

La regidora Glòria Tello ha afirmat que la dedicatòria d’un carrer de València a “Bluff” era un “deute històric que tenia la nostra ciutat amb este il·lustrador, però també una manera de reclamar i posar en valor la llibertat d’expressió i la democràcia”. A més, ha afegit Tello, “Bluff” és un dibuixant clau per al coneixement de la història de l’humor gràfic espanyol que cal posar en valor, donat el desconeixement general que existeix a Espanya sobre la seua figura”.

Precisament, este dijous s’exhibeix, en el marc del festival de cinema documental DocsValència, en Sant Miquel dels Reis, el documental ‘‘Carceller: el hombre que murió dos veces”, estrenat recentment, i que contribueix a posar en valor la figura de “Bluff”. El seu director, Ricardo Macià, ha explicat que “descobrir en la teua pròpia ciutat personatges que poden ser protagonistes i arquetips universals és una d’eixes oportunitats que apareixen casualment per a poder dialogar a través del cinema documental amb els altres i amb un mateix”. “Potser és esta la finalitat de contar històries –ha afegit- però realitzar un documental va sempre més enllà de la pròpia obra; i el cas que ens ocupa, el dels afusellats pel franquisme Carceller i Bluff, és una mostra d’això”.

El realitzador ha afegit que “conéixer les conseqüències del que va ocórrer a través de les persones que van heretar d’una manera o una altra l’horror de la guerra ajuda a posar-se en el lloc dels altres perquè el sofriment no es torne a donar, alhora que concedeix a la mateixa obra l’oportunitat de compartir amb ells part de la informació que els va ser robada i que per dret els pertany”. Els familiars de Carceller ja van tindre l’oportunitat de recordar in situ el passat de l’editor de la Traca; i ara, la filla de Bluff, Olivia Gómez, resident als EUA, té també ocasió de rememorar, en el festival audiovisual, la peripècia del seu pare, afusellat junt amb Carceller.

El carrer dedicat a l’artista estarà prop del que es va dedicar al periodista Carceller en 2019, el seu amic i company de La Traca, els dos carrers en el barri de Malilla. Olivia Gómez ha agraït l’homenatge al seu pare, “condemnat i afusellat injustament, ja el seu únic delicte va ser de dibuixar, i mai va pensar que la ploma li anava a costar la vida”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià