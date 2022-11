València tindrà una oficina d’habitatge de la Xarxa Xaloc que incorporarà un servici municipal d’assessorament energètic

València comptarà pròximament amb una oficina d’habitatge de la Xarxa Xaloc, Oficines locals d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana de la Generalitat, que incorporarà un servici municipal d’assessorament en matèria d’eficiència energètica, amb la col·laboració de la Fundació Municipal València Clima i Energia.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que en breu se signarà el conveni per a l’obertura d’esta seu, que s’habilitarà en el districte de Ciutat Vella, i que es preveu que puga estar operativa abans d’acabar l’any. Ribó s’ha reunit este matí amb el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Hector Illueca, amb qui ha valorat les inversions previstes per la Generalitat en matèria d’habitatge a València per a l’any que ve.



L’alcalde ha subratllat que l’habitatge és un assumpte primordial per al govern municipal, una preocupació en la qual coincidix amb la Generalitat, tal com han assenyalat tots dos representants polítics. Per això, ha subratllat la importància d’impulsar polítiques de suport a l’accés a l’habitatge per part de la ciutadania, i especialment dels col·lectius amb majors dificultats, i així mateix de promoure accions d’eficiència energètica i de sostenibilitat, “des del convenciment –ha afirmat- que són dos aspectes vinculats i interrelacionats del mateix tema”.

Per la seua banda, el conseller Illueca ha destacat que la perspectiva des de la qual el govern autonòmic aborda les polítiques d’habitatge “és municipal, tractant d’estrényer la col·laboració amb els ajuntaments”, i ha subratllat que molt prompte, la ciutadania de València disposarà d’esta oficina que oferirà servicis de gestió, tramitació, informació i assessorament en matèria d’habitatge, “i que serà una estructura administrativa molt important per a asseure les polítiques d’habitatge que impulsem”.

Inversions en vivenda a la ciutat

Ribó i Illueca han abordat també el projecte d’inversions en matèria de vivenda que la Generalitat planteja per a l’any pròxim, que l’alcalde ha qualificat de “molt important, i que posa de manifest una preocupació que compartim i que nosaltres, des del municipi, plasmarem també en els nostres pressupostos, a través de la Regidoria d’Habitatge i d’AUMSA”, ha assegurat.

Una vegada que el Consell ja ha aprovat els pressupostos i els ha traslladats a les Corts, la inversió prevista per a temes d’habitatge a València arriba als 40 milions euros aproximadament, que s’orienten en tres línies d’actuació: la promoció directa d’habitatges (que inclou la promoció de 198 habitatges (184 d’elles, a la Torre,) amb una inversió de 16 milions, a més de tres promocions en la plaça de l’Arbre (8 habitatges), Pintor Fillol (3 habitatges) i carrer Ripalda (3 habitatges).

Així mateix, també a la Torre està previst el soterrament de la línia d’alta tensió, per a la qual s’ha pressupostat 5,4 milions. I a més, en eixe mateix sector es traurà a concurs per a construir en dret de superfície tres parcel·les que sumaran un total de 288 habitatges, amb una inversió de 13,18 milions, una actuació que es realitzarà a través de la col·laboració públic-privada.

També es contempla una subvenció de la Generalitat al consistori per un import de dos milions d’euros per a construir habitatge públic en règim de col·laboració. I, així mateix destaca, entre les inversions previstes a la ciutat de València, un projecte pilot d’innovació per a la construcció d’un edifici de 18 habitatges per a lloguer social, amb un cost de 2,3 milions. Finalment, s’inclou una partida de 1,67 milions per a les Casetes de Paper de Natzaret i altres 600.000 euros per a desenvolupar un Pla Integral d’Intervenció.

Un altre dels temes tractats ha sigut el Programa d’Actuació Integrat (PAI) del Grau, en la zona que unix la ciutat amb el port i que va ser emprada en el seu últim tram per al circuit urbà de Fórmula 1. Tant la Conselleria com l’Ajuntament coincidixen en el model d’actuació, que suposa “transformar un llegat ruïnós del govern anterior al Botànic en una oportunitat per a la ciutadania de València, per a revertir i construir vivenda pública, i en eixa línia continuarem treballant”, han afirmat els dos representants polítics.