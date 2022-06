Joan Ribó s’ha reunit amb l’Associació de Venedors i Venedores del Mercat Central per a tractar sobre l’adaptació de l’espai “als canvis que està vivint València”

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, s’ha reunit este dilluns amb representants de l’Associació de Venedors del Mercat Central de València per a abordar els problemes i inquietuds de l’entitat, i treballar de manera conjunta en la millora de les línies de promoció comercial i d’accessibilitat. La presidenta de l’associació, Merche Puchades, ha assegurat que se senten “escoltats” per l’Ajuntament, i ha agraït el compromís del Govern Municipal per a resoldre estes qüestions.

“Hem escoltat i analitzarem aquelles coses que es poden resoldre”, ha assegurat l’alcalde, Joan Ribó, qui ha subratllat que “estem davant un canvi molt important en una sèrie d’aspectes, el més significatiu dels quals és la conversió en zona de vianants de tota la plaça de Bruges i la plaça del Mercat, que implica una sèrie de canvis en la manera d’entendre l’accés a estos àmbits”. Ribó, juntament amb Gómez i Grezzi, ha assenyalat el compromís del municipi per a millorar les solucions de mobilitat i accés, “en un marc en el qual València està canviant, i des de la voluntat que els problemes que es puguen generar siguen els mínims possibles”

En similars termes s’ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, qui ha llançat “un missatge de tranquil·litat perquè tota la ciutadania sàpia que pot accedir perfectament a fer les seues compres al Mercat Central, en transport públic o en el seu vehicle privat, independentment que s’haja personalitzat l’entorn de la Llotja o que s’hagen efectuat altres mesures”. Gómez ha realitzat també “una crida a la responsabilitat dels grups d’oposició municipal, perquè la confrontació política acaba perjudicant el Mercat”.

A més, la vicealcaldessa i regidora ha manifestat també el compromís adquirit amb l’associació de traslladar a la Conselleria de Territori la necessitat “que la nova parada de Metrovalencia que s’està estudiant, després del desdoblament, estiga el més pròxima possible a la plaça de María Cristina”. Així mateix, durant la reunió s’ha acordat destinar una partida pressupostària a la neteja de la façana del Mercat que, com ha recordat Gómez, “no es neteja des de l’any 2005”.

Finalment, el delegat de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha recordat que l’objectiu de totes les actuacions efectuades és “aconseguir un espai molt atractiu per a la gent que ve a la plaça de l’Ajuntament i a l’entorn del Mercat i La Llotja; i garantir l’accessibilitat universal. I per a això estem treballant”. Durant la trobada, s’han repassat les actuacions impulsades en els últims 7 anys: “teníem un aparcament abandonat –ha afirmat Grezzi- que hem posat en ús i el deute del qual encara estem pagant any rere any”. “I hem impulsat una línia de descomptes per a la clientela en el pagament de l’aparcament, per les seues compres que, entre 2019 i 2022 ha suposat un total de 314.317 euros (218.000 descomptes) que ha assumit el consistori. “Són ingressos que hem deixat de tindre, però que beneficien als qui van al pàrquing i, per descomptat, a la venda”, ha explicat l’edil.

Respecte a la mobilitat, tres línies arriben a la porta del Mercat Central: 7 (Mercat Central- Font S. LLuis), 27 (La Torre- Mercat Central), i 73 (Tres Creus-Estació del Nord), i altres quatre ho fan a l’entorn: la C1 (Centre Històric), 11 (Patraix-Orriols), 60 (Estació del Nord-Torrefiel) i 62 (Benimàmet- Estació del Nord). Des de principis de 2022, el nombre total de persones usuàries de les línies que donen servici a l’entorn del Mercat Central superen ja els quatre milions (4.059.071).

La presidenta de l’Associació de Venedors i Venedores del Mercat Central, Merche Puchades, ha agraït la trobada amb l’alcalde, i ha assegurat que “des de l’Ajuntament entenen la problemàtica i ens han escoltat”. “S’han compromés a ajudar-nos al fet que el Mercat Central siga com és actualment, un mercat tradicional i que no perden la seua essència”, ha afegit.

Puchades ha “valorat positivament tot el que s’ha fet, ja que l’entorn del Mercat estava molt abandonat, i ara és un espai molt més agradable, per als venedors i per a qualsevol client que vinga a comprar”. “El que passa –ha afegit- és que és un moment de canvis i d’adaptacions, i esta reunió ha sigut important per a veure les possibles millores”. “Perquè el Mercat Central puga continuar estant viu ha de mantindre als seus clients”, ha conclòs.