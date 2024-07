Cuiners d’Irlanda, França, Itàlia, Romania, Bulgària, Colòmbia, Mèxic, el Perú, Puerto Rico, Emirats Àrabs, la Xina i el Japó han sigut seleccionats entre 50 participants per a competir en el Dia Mundial de la Paella pel títol a la millor paella del món

L’objectiu d’esta cita és donar visibilitat internacional a l’immillorable rebost natural de València, amb l’horta, els arrossars de l’Albufera, la Llotja de peix i els mercats municipals com a principals exponents de la Capital Verda Europea

El World Paella Day Cup, que se celebra a València cada 20 de setembre amb motiu del Dia Mundial de la Paella, ja té als finalistes d’enguany, seleccionats entre 50 xefs que aspiraven a participar procedents de diferents països d’Europa, Amèrica i Àsia. Finalment, cuiners d’Irlanda, França, Itàlia, Romania, Bulgària, Colòmbia, Mèxic, el Perú, Puerto Rico, Unió dels Emirats Àrabs, la Xina i el Japó, competiran a València per agafar el testimoni del cuiner japonés Kohei Hatashita, guanyador de l’edició de 2023.

Per a seleccionar als finalistes, l’organització del World Paella Day, en la qual participa l’Ajuntament de València, Visit València, la Diputació de València, Turisme Comunitat Valenciana i Turespaña; ha tingut en compte els més de 40.000 vots emesos a través de xarxes socials, els vídeos i cartes de recomanació presentades pels candidats i la seua repercussió mediàtica.

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha explicat que esta edició el Dia Mundial de la Paella “se centrarà a donar visibilitat internacional a l’immillorable rebost natural de la ciutat, valorant la seua rica horta, els arrossars de l’Albufera, la Llotja de peix i els excel·lents mercats municipals de la ciutat, que són alguns dels principals exponents de la Capitalitat Verda Europea”. “Este any més que mai volem demostrar que València és un destí sostenible que promou hàbits saludables a través de la seua exquisida gastronomia. Així, el 20 de setembre donarem a conéixer als dotze participants i al món els extraordinaris productors que tenim i els costums culinàries valencianes”, ha apuntat.

D’esta manera, el Dia Mundial de la Paella es durà a terme esta competició a València on els finalistes seleccionats encendran els seus fogons per a demostrar la seua habilitat i creativitat en la preparació d’este icònic plat valencià i per a impressionar al jurat amb interpretacions úniques de la paella.

Els finalistes i el seu programa a València

Este any hi ha hagut 50 aspirants dels cinc continents, deu d’Amèrica, nou d’Europa, quatre d’Àsia i tres d’Àfrica i Oceania, entre els quals han sigut seleccionats els dotze finalistes:

• Irlanda: John Kenwright

• França: Jordane Estevez

• Itàlia: Giuseppe Bardelli

• Romania: Irina Cristina Turcu

• Bulgària: Nick Todorov

• Colòmbia: Miguel Ángel Moreno

• Mèxic: Jorge Alberto Castellanos Rodríguez

• Perú: Franklin Javier Dasso Seminari

• Puerto Rico: Joe Padilla

• Unió dels Emirats Àrabs: Avinash Agarwal

• la Xina: Yuqin Yang

• el Japó: Shingo Hinokio

Tots ells tindran l’oportunitat de conéixer a fons València i els valors socials i gastronòmics que han ajudat a convertir-la en Capital Verda Europea 2024. Visitaran el seu principal rebost natural: l’horta valenciana, els arrossars de l’Albufera la Llotja del peix i els mercats de la ciutat, però també el Jardí del Túria i el centre històric.

Una de les finalitats d’este concurs és que els finalistes gaudisquen de la cultura de la paella en submergir-se en la història, sabors i costums de la gastronomia valenciana en el World Paella Day Stage. Un viatge en el qual realitzaran un complet programa en companyia de productors i experts paellers que els transmetran el seu coneixement per a convertir-los en futurs ambaixadors de la paella i de València, el destí sostenible del Mediterrani.