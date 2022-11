El sector reclama un marc legal que impulse l’economia circular i no supose una pèrdua de competitivitat per a les empreses del plàstic

La sisena edició de l’esdeveniment organitzat per Cicloplast i AIMPLAS conclou amb èxit amb la participació de prop de 130 persones

València (17 de novembre de 2022) AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, i Cicloplast han celebrat aquest dijous 17 de novembre la sisena edició de la Jornada debat Plàstics i economia circular en la qual han participat prop de 130 professionals i que ha comptat amb un total de 15 ponents de diferents administracions públiques, universitats, centres tecnològics i empreses del sector.

La inauguració de l’esdeveniment ha sigut a càrrec de Marcelo Miranda, president de Cicloplast i José Antonio Costa, director de AIMPLAS.

José Antonio Costa ha explicat l’estructura de la jornada i com des de AIMPLAS s’està treballant per a donar resposta als reptes als quals s’enfronta el sector dels plàstics. Costa ha recordat la importància de comptar amb el compromís i la col·laboració de tots els agents socials, no sols de la indústria, també de les administracions públiques i dels consumidors.

Per part seua, Marcelo Miranda ha destacat la complexa situació del sector a conseqüència, d’una banda, de la conjuntura econòmica actual, amb un marc inflacionista i amb costos energètics i de matèries primeres cada vegada més alts i per un altre, amb una legislació cada vegada més exigent amb els materials plàstics amb objectius de prohibició, de reducció, o l’impost als envasos de plàstic no reutilitzables que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2023. Miranda ha tendit la mà a l’administració per a col·laborar a buscar solucions que continuen fomentant la circularitat d’un sector com el del plàstic que no ha deixat d’invertir en innovació i sostenibilitat.

La jornada s’ha iniciat amb una sessió entorn de les novetats legislatives sobre Plàstics i Economia Circular a Europa i Espanya, en la qual han participat Maciej Berestecki, oficial de premsa i de la política de la representació de la Comissió Europea a Espanya, Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general d’Economia Circular del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Luis Cediel (portaveu de EsPlásticos i director general de ANAIP) i Alicia Martín (portaveu de EsPlásticos i directora general de Plastics *Europe Ibèrica).

El representant de la Unió Europea ha recordat que estan treballant en la revisió de la directiva amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del volum de residus, augmentar les taxes de reutilització, fomentar la reutilització i el reciclatge. Per a això s’inclouran en ella mesures d’harmonització de l’etiquetatge, mesures per a la defensa del dret de reparació per a fomentar la reutilització i es tindran en compte els materials biobasados, els compostables i els biodegradables que actualment representen un xicotet percentatge dels envasos però que està creixent ràpidament.