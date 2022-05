El president del PP de la província de València lamenta “la falta absoluta de responsabilitat institucional dels alcaldes d’ajuntaments com Torrent, Manises, Aldaia o Paterna que duran a terme la consulta”

En el marc del Fòrum Torrent, on també han participat Javier Maroto, portaveu del PP al Senat, i Amparo Folgado, presidenta del PP de Torrent, Mompó ha assegurat que “la vertadera consulta popular es durà a terme en 2023, quan els ciutadans deixen de fer costat a partits que estan portant a Espanya a la ruïna”

“Tenim la pitjor recepta de govern possible a València, que és Ximo Puig mesclat amb Mónica Oltra”, ha afirmat Maroto

El president del PP de la província de València, Vicente Mompó, ha criticat aquest migdia en el Fòrum Torrent 2023 que “ciutats com Paterna, Torrent, Manises o Aldaia acullen una consulta popular sobre monarquia o república”. En la trobada també han participat Javier Maroto, portaveu del PP al Senat i Amparo Folgado, presidenta local del PP de Torrent. “Proposar una consulta sobre la monarquia és una falta absoluta de responsabilitat institucional ja que aquest tipus d’accions només busquen dividir a la societat”, ha apuntat Mompó.



El líder provincial ha criticat davant els mitjans de comunicació, que el PSPV vulga dividir a la societat i ha denunciat que “a Paterna s’utilitzen aquestes accions com a cortina de fum per a tapar algunes qüestions incòmodes que afecten el seu alcalde, José Antonio Sagredo, com el seu ascens i blindatge salarial en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o la contractació de directius en l’empresa Gespa”.

Mompó ha assegurat que “la vertadera consulta popular es durà a terme en 2023, en les urnes, en la qual estem segurs que els ciutadans deixaran de donar suport als partits que estan portant a Espanya a la ruïna de la mà dels seus amics independentistes”.

En la trobada, en el qual també han participat militants, senadors com Fernando de Rosa o Salomé Pradas, diputats autonòmics com Felipe Carrasco, i altres representants de la societat civil, el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ha remarcat que, a partir de 2023, amb Carlos Mazón en la Generalitat es veurà el gran canvi en les polítiques. “Es pensarà abans en les persones que en els partits i en les polítiques que funcionen abans que en els interessos electorals”.

Per a concloure, Maroto ha lamentat que “actualment, la Comunitat Valenciana té la pitjor recepta de govern possible, que és Ximo Puig mesclat amb Mónica Oltra”.

