La prova ha servit per a seleccionar als 12 professionals de la Comunitat Valenciana que competiran el pròxim 15 de setembre a Sueca per a optar al títol de ‘millor paella del món’

El passeig de Fora del Forat, de Vinaròs, ha sigut l’escenari triat per a celebrar la semifinal autonòmica del 63é Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

Durant tot el matí, quaranta cuiners de la Comunitat Valenciana han competit per aconseguir fer-se amb una de les 12 places reservades per a la gran final, que es disputarà a Sueca el pròxim 15 de setembre. La celebració del certamen ha sigut possible gràcies a la col·laboració estreta entre els ajuntaments de Sueca i Vinaròs, l’organització del certamen suecà, l’associació Vinaròs Gastronòmic i els patrocinadors.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha sigut present en la cita gastronòmica per a fer costat “al nostre Concurs sempre i comprovar l’estima que desperta fora de la nostra ciutat. Vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible hui esta semifinal, començant per la corporació municipal de l’Ajuntament de Vinaròs, als qui els estem molt agraïts pel tracte i pel seu compromís amb el nostre certamen; a l’organització del Concurs, amb la regidora Manoli Egea al capdavant, per estar sempre al peu del canó; als funcionaris de l’ajuntament de Vinaròs, per la seua total col·laboració; als participants, pel gran interés mostrat a ser un dels seleccionats per a acudir a la gran cita de setembre a Sueca; i, com no, als nostres patrocinadors”. L’alcalde ha anunciat també que s’està estudiant la fórmula per a portar a Sueca la rica gastronomia de Vinaròs en forma també de concurs culinari, “amb el seu llagostí com a protagonista. Volem retornar-los les atencions i unir esforços en pro de la nostra rica i diversa gastronomia”.

Tot i la intensa calor, els i les cuiners i cuineres no han escatimat esforços per a elaborar la tradicional paella valenciana seguint la recepta del certamen suecà. L’alcaldessa de Vinaròs, Mª Dolores Miralles, ha expressat “l’orgull que ha suposat acollir la semifinal del certamen internacional de paella, el més important del món. L’objectiu de l’Ajuntament, és que Vinaròs es puga convertir en una seu del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, fet que ens ajudarà a promocionar el municipi a nivell internacional, amb la gastronomia com a principal protagonista”.

El director del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Tony Landete, ha mostrat també el seu agraïment als dos ajuntaments, i la seua satisfacció “perquè s’han superat les expectatives davant el gran interés mostrat per tants professionals per a acudir”. Així mateix, ha tingut paraules d’agraïment per als patrocinadors del certamen suecà per haver-se bolcat també amb la semifinal.

Després de l’elaboració de les paelles, el jurat ha determinat que els 12 restaurants que participaran en la gran final de Sueca seran: