Visita condicionament Casa de les Agulles Camí Natural Antic Trenet

Condicionament de la caseta guarda agulles i entorn com a punt de recepció d’usuaris del camí natural de l’antic trenet Carcaixent-Dénia en el pk 14.2 de la cv-50

Divendres 19 de juliol ha tingut lloc la inauguració de la caseta guarda agulles

Divendres 19 de juliol ha tingut lloc la inauguració de la caseta guarda agulles i entorn com a punt de recepció d’usuaris del camí natural de l’antic trenet Carcaixent-Dénia en el pk14.2 de la cv-50. Pròxima a la localitat de La Barraca d’Aigües Vives, que ha sigut restaurada.

A la presentació ha assistit Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira, a més de Giles Denans, alcalde de la Barraca d’Aigües Vives, Virtuts Piera, regidora Educació d’Alzira i Amparo Pou, regidora del PSOE a la Barraca d’Aigües Vives.

Es tracta d’un paratge natural de gran interés paisatgístic al mateix temps que puntualment urbanitzat (temes d’accessos i construccions aïllades de diferent índole i entitat) en algun dels seus trams.

El present projecte bàsic i d’execució té per objecte el condicionament de la caseta de guarda agulles i el seu entorn com a punt de recepció i trobada dels usuaris del camí natural de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia, pròxima a la localitat de la Barraca d’Aigües Vives, per a assignar-li un ús vinculat a la mobilitat i l’oci de la Via Verda.

Esta edificació tindrà un ús de magatzem vinculat a la via verda i servirà com a punt informatiu dels usuaris, mitjançant la col·locació d’un cartell QR indicatiu del traçat amb els majors punts d’interés i les possibles connexions a les localitats per on discorre, alhora que servirà de base de recepció, on els tècnics de dinamització i promoció de la via verda, oferiran informació directa als usuaris referent a activitats de turisme actiu que promouen les vies verdes, senderisme i cicloturisme, etc

Les obres realitzades es concreten en la substitució de la coberta, adequació interior i rehabilitació de l’exterior, sense modificar la seua tipologia ni el seu aspecte original com a construcció vinculada a l’ús de l’antic FFCC.

Aquesta acció forma part del “Pla d’Inversions 2022-2023”, aprovades definitivament pel Ple de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València del 20 de setembre de 2022. El pressupost de la subvenció destinat al projecte és de 51.355,52 € (IVA inclòs) pel que fa a l’actuació de l’edifici i l’entorn i els honoraris dels tècnics.

El desenvolupament de les vies verdes, provoca efectes positius com la revaloració del patrimoni natural i cultural, promoció de l’exercici a l’aire lliure i l’ecoturisme en condicions de seguretat i facilitat, dinamització socioeconòmica de les comarques, entre altres beneficis.

A l’acte s’ha presentat el vídeo promocional del Camí Natural Antic Trenet, realitzat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb imatges aèries al recorregut del camí per tal de donar a conèixer l’atractiu d’aquest recurs natural i turístic.