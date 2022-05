Tota la informació en la web del museu i la reserva d’invitacions en el telèfon 96 387 03 00

El Museu de Belles arts de València celebra el Dia dels Museus amb visites guiades, música, dansa i amb la realització d’una pintura col·lectiva en la qual participaran un centenar de persones.

‘Verbruggen x 100’ és una activitat en la qual els participants recrearan l’obra ‘Pitxer de jardí amb flors’ del pintor flamenc Gaspar Pieter Verbruggen II (1664-1730), una de les obres recentment incorporades al Museu amb el llegat del col·leccionista Hans Rudolf Gerstenmaier. No es necessita cap experiència prèvia, cada persona pintarà un quadre del llenç seguint les instruccions de l’artista plàstica que coordina el projecte, Tina McCallan.

Les visites als magatzems d’obres d’art es distribuiran entre els dies 18, 20 i 21 de maig. El dissabte, el museu prolongarà el seu horari fins a la mitjanit.

L’actuació de flamenc d’Irene de la Rosa serà el 18 de maig a les 18.00 hores i el concert en acústic del cantant valencià Gilbertástico (Gilberto Aubán), en homenatge a Franco Batiatto en el primer aniversari de la mort de l’artista italià, està programat per al diumenge 22 de maig, a les 11.30 hores.

La informació detallada dels horaris es troba en la web del museu: consultar ací i la reserva d’invitacions, en el telèfon 96 387 03 00.

El lema d’aquest any del Dia Internacional és ‘El poder dels museus’ per la seua capacitat per a transformar el món que ens envolta. Com a llocs incomparables de descobriment, ens ensenyen el nostre passat i obrin les nostres ments a noves idees, dos passos essencials per a construir un futur millor.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià