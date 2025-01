Vivenda augmenta fins a 7,4 milions d’euros el pressupost de les ajudes perquè els ajuntaments compren i milloren vivendes públiques

La Conselleria de Servicis Socials col·labora amb les entitats locals amb un increment de 2 milions d’euros per a donar resposta a les necessitats de vivenda social.

Esta mesura busca impulsar l’ampliació dels parcs públics municipals de vivenda amb finalitats socials.

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda ha ampliat amb 2 milions, fins a arribar als 7,4 milions d’euros, les subvencions de 2024 a entitats locals per a l’adquisició i millora de vivendes del programa d’increment del parc públic de vivendes convocades per al període 2023-2024.

La resolució s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este increment ha sigut possible gràcies a l’aportació d’1.130.000 euros per part de la Generalitat i altres 900.000 euros del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana per a 2024. Això suposa un increment total de 2.030.000 euros dins del marc del Pla estatal per a l’accés a la vivenda 2022-2025, elevant la quantia definitiva per a 2024 a 7.483.760 euros.

Amb esta mesura, la Generalitat es posa al costat dels ajuntaments per a impulsar l’ampliació dels parcs públics municipals de vivenda amb finalitats socials. Este suport està orientat a la seua adjudicació en règim de lloguer o cessió d’ús, i a subvencionar adquisicions per drets d’adquisició preferent (tanteig i retracte) cedits per la Generalitat o per compra directa per raons d’emergència residencial.

El secretari autonòmic de Vivenda, Sebastián Fernández, ha destacat que “estes subvencions a ajuntaments per a la compra de vivenda pública amb finalitats socials són una ferramenta clau per a abordar la crisi de vivenda en moltes localitats i permeten adquirir propietats per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat”.

Fernández ha afegit que “els ajuntaments podran incrementar el parc de vivenda pública, garantint així que les persones amb menys recursos troben una casa adequada i segura”. A més, ha subratllat que “en facilitar la compra de vivendes buides o en desús, contribuïm a revitalitzar barris i comunitats, amb un impacte positiu en l’economia local”.

Les vivendes i edificis subvencionables han d’estar situats en sòl urbà, d’acord amb l’ordenació urbanística i no sotmesos a cap procediment de restauració de la legalitat urbanística. També han de complir les condicions de qualitat, habitabilitat i accessibilitat vigents.

Aquestes vivendes es destinaran a arrendament o cessió d’ús amb finalitats socials i de manera permanent. Les persones destinatàries han de complir els requisits de cessió i adjudicació de vivenda de protecció pública (VPP), i els preus de lloguer es limitaran als límits de renda establits per a les VPP, sense superar el 25 % de la capacitat econòmica de les unitats de convivència.