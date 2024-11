 World Central Kitchen: alimentació solidària després de la DANA a València

L’Ajuntament de València ha cedit el Cobert 2 del Port com a centre logístic per a World Central Kitchen, l’ONG fundada pel xef José Andrés, que ha repartit 19.000 racions de menjar calent i entrepans a les zones més afectades per la DANA.

A més, s’han habilitat oficines, subministrament d’aigua i llum, contenidors per a residus i refrigeració per donar suport a les operacions.

L’alcaldessa María José Catalá ha ressaltat la importància d’aquesta col·laboració, que ha arribat tant a pedanies com La Torre, on molts comerços romanen tancats, com a municipis de l’àrea metropolitana. Catalá ha lloat l’impacte i creativitat de l’ONG, assenyalant que aquesta aliança ha estat fonamental des del primer moment.

World Central Kitchen, creada el 2010, actua en desastres naturals proporcionant àpats a qui més ho necessita. Aquesta acció a València reafirma el seu compromís global, amb suport local clau per fer arribar menjar calent i esperança a les famílies afectades.