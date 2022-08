Ximo Puig anuncia ajudes a les empreses per a aplicar mesures d’estalvi energètic i a les famílies més desfavorides per a fer front a la inflació

Avança que s’aprovaran plans integrals de recuperació de les comarques afectades pels incendis d’aquest estiu i que el Consell celebrarà un ple extraordinari per a aprovar les primeres ajudes



El president de la Generalitat ha mantingut una reunió amb representants de la CEV i dels sindicats CCOO i UGT en la qual s’han abordat les actuacions per a afrontar la crisi energètica

València.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat habilitarà ajudes dirigides a l’hostaleria, el xicotet comerç i els establiments que hagen d’escometre actuacions per a adaptar-se al reial decret de mesures d’estalvi energètic, i també ajudes destinades a les famílies més desfavorides que es veuen amb dificultats per a arribar a fi de mes degut a l’augment del preu de la cistella de la compra i del cost de la llum.

El president ha comparegut davant els mitjans de comunicació després d’una reunió mantinguda en el Palau de la Generalitat amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, en la qual s’han abordat aquestes actuacions. En la trobada també han participat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, a més de la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez.

El president ha explicat que hi haurà ajudes financeres i també ajudes directes a l’hostaleria, el xicotet comerç i establiments que necessiten escometre actuacions per a adaptar-se al reial decret, com ara el tancament automàtic de portes o el control de la temperatura. I ha afegit que, al costat d’elles, també s’arbitraran ajudes dirigides a aquelles famílies que tenen greus dificultats per a fer front amb el seu sou a l’increment del cost de la vida.

Plans integrals de recuperació postincendis

El president ha avançat, així mateix, que es portaran avant a més plans integrals de recuperació de les comarques afectades pels incendis aquest estiu, que aniran més enllà de les actuacions de reforestació en l’Alt Palància i a la Marina Baixa per a abastar també, en col·laboració amb la ciutadania i els agents socials, mesures estructurals que permeten la recuperació econòmica i social d’aquestes zones. Aquests plans, com ha precisat, estaran en la línia del Pla Vega Renhace, aprovat per a la Vega Baixa després de la DANA de 2019.

Ximo Puig ha avançat que el Consell celebrarà precisament un ple extraordinari per a aprovar les primeres ajudes per a aquestes comarques i per a analitzar l’abast d’aquests plans integrals, i ha subratllat que les persones que habiten en els municipis afectats pel foc “han de saber que la Generalitat no els deixarà soles”.

El cap de l’Executiu ha anunciat, d’altra banda, que en la reunió d’aquest divendres amb agents socials s’ha acordat celebrar una reunió de Mesa Diàleg Social al setembre per a realitzar un balanç i avaluació dels plans acordats amb sindicats i empresariat, i, específicament, el pla Resistir; analitzar les propostes que nasquen des del diàleg social per a incorporar-les al Pressupost de la Generalitat per a 2023; i abordar mesures relacionades amb la crisi energètica.

Sobre aquest últim aspecte, Puig ha subratllat que la Generalitat ha destinat des de 2016 un total 152 milions d’euros en subvencions a les empreses per a millorar l’eficiència energètica que han generat una inversió indirecta de més de 500 milions d’euros, la qual cosa “diu molt de l’empresa valenciana i de la capacitat de la Comunitat d’anticipar processos”.

El president també ha recordat que la Generalitat està executant un ambiciós pla d’eficiència energètica en l’àmbit de l’Administració autonòmica, dotat amb 53 milions d’euros i que està vinculat a accions en edificis públics finançades amb fons Next Generation EU. Com a exemple, ha destacat que es contemplen 10 milions d’euros per a impulsar accions a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València que permetran un estalvi de més del 30 per cent en despesa energètica.