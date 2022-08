Ximo Puig anuncia ajudes als hotels per import de cinc milions d’euros per a liderar el turisme social del Imserso en la campanya de tardor-hivern

El president subratlla que l’objectiu d’aquestes ajudes és aconseguir que la Comunitat Valenciana puga tindre aquesta tardor-hivern “la millor campanya de turisme social” i assegurar tant la seua viabilitat com el manteniment de l’ocupació

Les ajudes es dirigeixen a tots els establiments que es mantinga en el programa durant la pròxima campanya de tardor-hivern i contemplaran 6 euros per habitació posada a la disposició del programa i per dia

El president de la Generalitat i el conseller d’Hisenda han tancat aquest acord en una reunió amb el president de Hosbec, Toni Mayor, i representants de la patronal hotelera

València.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat ajudes per un import global de 5 milions d’euros als establiments hotelers que es mantinguen durant la campanya de tardor-hivern en el programa de vacances de l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso), amb la vocació de permetre a la Comunitat Valenciana liderar el turisme social en els pròxims mesos.

Ximo Puig ha assegurat que l’objectiu d’aquestes ajudes, que concedirà la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, és donar una “resposta immediata” que no sols assegure la viabilitat del programa i garantisca el manteniment de l’ocupació, sinó que contribuïsca al fet que el sector puga tindre “la millor campanya de turisme social”. “Ens juguem molt”, ha indicat el president que ha recordat que l’activitat genera 3.000 llocs de treball directes, als quals se suma una xifra superior d’ocupacions indirectes.

El president de la Generalitat i el conseller d’Hisenda, Arcadi España, han tancat aquest acord en una reunió al Palau amb el president de l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, i representants de la patronal hotelera, en la qual també han participat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; i el director general de Turisme, Herick Campos.

Mitjançant aquesta línia d’ajudes, es busca completar l’aportació que els hotels reben de l’Estat, compensar-los per l’increment de costos derivats de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, i contribuir a la desestacionalització de l’activitat turística, ha indicat el president, que ha subratllat que es continuarà a més reivindicant al Govern central l’increment de les aportacions al programa per a evitar que s’oferisquen serveis per davall del preu de cost.

Puig ha destacat que aquest suport de la Generalitat, a més del seu impacte social per a garantir la continuïtat del programa, tindrà també un retorn econòmic que repercutirà no sols en les empreses beneficiàries, sinó en el conjunt de l’economia de la Comunitat Valenciana.

El cap de l’Executiu valencià també ha reivindicat la importància d’aquests programes del Imserso, que permeten mantindre obertes a l’hivern les instal·lacions hoteleres amb el corresponent manteniment de l’ocupació i que contribueixen a més al fet que les persones majors puguen gaudir d’una millora de la seua qualitat de vida i de la seua salut.

Establiment beneficiaris i quantia de les ajudes

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes tots els establiments hotelers que posen a la disposició dels programes de turisme social del Imserso habitacions en la Comunitat Valenciana durant un període mínim de 90 dies amb el requisit de mantindre’s en la campanya tardor-hivern. Així mateix, l’import de l’ajuda serà de 6 euros per habitació posada a la disposició del programa i per dia, fins a un màxim de 150 dies.