Ximo Puig anuncia la construcció d’un “training center” pioner en formació d’automoció elèctrica per a atendre la demanda de Volkswagen

El president de la Generalitat ha signat el conveni amb PowerCo i ES

AT per al desenvolupament de la planta de fabricació de bateries per a vehicles elèctrics en Parc Sagunt IIII

Destaca que el nou centre formatiu se situarà al costat de la gigafactoría de Sagunt i comptarà amb una inversió de 15 milions d’euros

Avança que la licitació de les obres de construcció de la gigafactoría de bateries elèctriques es realitzarà a la fi de 2022

Qualifica la gigafactoría de Volkswagen com el “projecte estrela” del Consell i assegura que convertirà a la Comunitat Valenciana en “pol de mobilitat sostenible a Europa”



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la construcció d’un “training center pioner en formació d’automoció elèctrica del segle XXI” per a atendre la demanda que generarà la gigafactoría de bateries de Volkswagen.

Així ho ha manifestat després de signar al costat del cap d’operacions de PowerCo, Sebastian Wolf, i el vicepresident executiu de compres de SEAT, Alfonso Sancha, el conveni per al desenvolupament de la planta de fabricació de bateries per a vehicles elèctrics en Parc Sagunt II.

Ximo Puig ha explicat que el nou centre formatiu comptarà amb una inversió de 15 milions d’euros, ocuparà una parcel·la de 20.000 metres quadrats al costat de la factoria de bateries a Sagunt i estarà orientat a la formació de joves perquè posteriorment puga treballar en ella.

Durant la seua intervenció, també ha avançat que la licitació de les obres de construcció de la gigafactoría es durà a terme a la fi de 2022, atés que han conclòs les expropiacions i començat els treballs de preparació dels terrenys, i ja s’han adjudicat els contractes per a la redacció del projecte d’urbanització de Parc Sagunt II i de la construcció de la plataforma intermodal de l’àrea logística.

El cap del Consell ha qualificat la gigafactoría de Volkswagen com el “projecte estrela” del Govern valencià, i ha assegurat que, al costat del projecte de Ford, convertirà la Comunitat Valenciana en “pol de mobilitat sostenible a Europa”.

En aquest sentit, ha explicat que aquest avanç en l’àmbit de la mobilitat ha sigut possible gràcies a la “estabilitat institucional i el diàleg social” que caracteritzen la Comunitat Valenciana, al seu “potent” ecosistema universitari, tecnològic i científic, i a la “bona connexió” del territori.

El president ha insistit que la Comunitat és un territori “segur i amable per a la inversió, aliat de l’empresa, i disposat a a donar ajudes i facilitats”, perquè el dinamisme empresarial “revertirà en més ocupació i en més prosperitat” ha afegit.

Integració del procés del vehicle elèctric

Respecte al conveni signat aquest dijous, el cap del Consell ha assenyalat que ratifica la voluntat de Volkswagen d’assentar-se a Sagunt amb unes instal·lacions que permetran que la Comunitat Valenciana “siga una de les poques regions capaç d’integrar tot el procés del vehicle elèctric”.

Finalment, ha assegurat que Volkswagen simbolitza cinc “eixos de la transformació econòmica i social valenciana” que s’experimentarà a través del “salt industrial, l’aposta per la innovació, la sostenibilitat com a via a l’ocupació, l’autonomia energètica, i el lideratge en el corredor mediterrani”.

Col·laboració públic-privada

Per part seua, la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró ha assegurat que la signatura del conveni “és la consolidació de la col·laboració públic-privada construïda després d’un llarg camí d’esforç i negociacions” i ha agraït “l’altura de mires, el compromís, la professionalitat, el tarannà i la generositat de totes dues parts”.

“El dia de hui -ha afegit- serà recordat com a símbol d’un triple objectiu: pol europeu de la electromovilidad, futur basat en les energies renovables i sostenibilitat”.

Quant al cap d’operacions de PowerCo, Sebastian Wolf, ha assegurat que “amb Salzgitter com a planta líder, València serà el primer desplegament complet del nostre nou concepte de fàbrica estàndard. Permet maximitzar les economies d’escala, així com la intercambiabilidad entre les línies de producció a nivell mundial. Per a PowerCo, la cèl·lula unificada i la fàbrica estàndard són els dos factors clau d’èxit per a una acceleració ràpida i competitivitat global”.

D’altra banda, el vicepresident executiu de compres de SEAT, Alfonso Sancha, ha indicat que “amb la signatura del conveni entre la Generalitat Valenciana i PowerCo, s’avança en el desenvolupament de la gigafactoría de Sagunt. La gigafactoría és un dels grans pilars del projecte Future: Fast Forward, juntament amb la producció de vehicles elèctrics en les plantes de Martorell i Pamplona i la construcció d’un ecosistema integral de proveïdors, per a impulsar la transformació de la indústria de l’automòbil a Espanya cap a l’electrificació”.

Acord de requisits tècnics, formatius i econòmics

L’acord signat aquest dijous contempla els requisits tècnics de la planta, els processos administratius, plans ambientals i urbanístics i requeriments legals necessaris per a la seua posada en marxa, així com els compromisos de la Generalitat Valenciana en matèria formativa i econòmica.

El conveni suposa un pas més en la construcció de la gigafactoría de Sagunt, un dels principals pilars del projecte Future: Fast Forward (F3), amb el qual el Grup Volkswagen i SEAT S.A. volen impulsar la transformació de la indústria de l’automòbil a Espanya cap a l’electrificació.