Ximo Puig anuncia l’ampliació a 700 persones i a 700 euros de les beques destinades a joves menors de 30 anys per a preparar oposicions d’accés a la Generalitat

El president ha participat en l’obertura de les jornades ‘Cap a un nou model en la funció pública: desafiaments i innovacions’

Destaca “grans avanços” per a garantir la qualitat de l’ocupació pública en la Generalitat, amb 220 convocatòries entre 2016 i 2019 per a quasi 5.000 places

València.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la pròxima posada en marxa del programa 700, que permetrà ampliar a 700 persones beneficiàries i a 700 euros mensuals les actuals ajudes a joves menors de 30 anys amb titulació universitària per a la preparació d’oposicions d’accés al Grup A de l’Administració autonòmica.

Així ho ha avançat durant la seua participació a València en l’obertura de les jornades ‘Cap a un nou model en la funció pública: desafiaments i innovacions’, un acte que ha comptat també amb l’assistència de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

Puig ha afirmat que, mitjançant l’ampliació d’aquestes ajudes -actualment l’import és de 500 euros mensuals durant un any per a 100 joves-, es busca ajudar a sufragar l’esforç que suposa preparar les proves per a l’accés a la funció pública.

“Seria imperdonable expulsar al talent que no pot permetre’s estudiar oposicions”, ha assenyalat el president, qui ha destacat que l’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat per a optar a una plaça en la Generalitat.

Amb aquest propòsit es va implantar en 2018 un sistema de beques per a ajudar les persones amb els millors expedients a optar als cossos superiors de l’Administració amb la finalitat que “els diners no fora un obstacle”, i aqueix programa es veurà ara ampliat, en el marc del model de funció pública que promou el Consell.

Talent jove

Puig s’ha referit a les noves polítiques que busquen transformar la concepció mateixa de l’accés a la funció pública, entre les quals es troba “la garantia que almenys la meitat dels processos siguen per oposició pura per a atraure talent jove”, i també la creació de la nova Escola Valenciana d’Administració Pública, perquè “millorar la funció pública és un ancoratge que protegeix millor la ciutadania”.

Com ha assenyalat el president, s’està davant un moment “estratègic” per a millorar la qualitat institucional i per a no fracassar en la ‘tempesta perfecta’ de totes les transicions en marxa”, i la reforma de la funció pública és “una via per a aconseguir-lo”.

En aquest sentit, ha assegurat que la reforma en marxa s’articula en tres coordinades: la qualitat de l’ocupació pública, la captació de talent i la igualtat d’oportunitats.

“Grans avanços”

En aquest context, responsable del Consell ha manifestat que en aquests set anys s’han realitzat “grans avanços” per a garantir la qualitat de l’ocupació pública. Ha donat suport a aquest argument en què entre 2016 i 2019 es van executar 220 convocatòries per a quasi 5.000 places, en què s’està en procés d’estabilitzar a 7.000 professionals més i en què a la fi de 2024 la temporalitat se situarà en el 8%.

Es tracta de “una renovació sense precedents, un relleu generacional històric en l’Administració valenciana”, però “així i tot, continuarem tenint quasi la meitat d’empleats públics que la mitjana estatal: 27 per 1.000 enfront de 45 per 1.000, a ràtio més baixa d’Espanya”, ha agregat.

Per això s’ha preguntat “què persegueix qui parla de sobredimensionamiento públic” i “a qui i, sobretot, per a què li interessa el desprestigi del públic”. “La resposta és senzilla: li interessa a qui no cree en el sentit públic del nostre model social”, ha manifestat el president, que ha remarcat la necessitat de reforçar les plantilles de professionals en àmbits com la Sanitat i l’Educació.