Ahir es va celebrar, a tota la Comunitat Valenciana, la festivitat del 9 d’Octubre. El president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en l’acte institucional, va reclamar una fiscalitat i va apostat per la plena ocupació i per l’acord per a impulsar el potencial valencià.

Ximo Puig també va considerar “imprescindibles” uns pactes autonòmics de segona generació que actualitzen l’Estat autonòmic, i ha reiterat la necessitat d’acordar un finançament just per a tots els territoris, una harmonització fiscal que evite el dúmping, així com una acció conjunta en matèria de sostenibilitat i autonomia energètica.

El president de la Generalitat, destacava que aquest dia és un dia de convicència, que hi ha moltes maneres de ser valencià al temps que posava en valor l’Estatud d’Autonomía i que encara queden moltes coses per aconseguir.

En l’acte institucional del 9 d’Octubre, es van lliurar les altes distincions i les distincions de la Generalitat. Així mateix, han rebut l’Alta Distinció l’escriptor i periodista Manuel Vicent; la cantant, autora i compositora Soledad Giménez i a títol pòstum, els escriptors Enric Valor I Miguel Hernández.

L’escriptor Manuel Vicent, va voler destacar al seu discurs que: “en temps de postració moral hi ha persones que s’esforcen i fan la vida més agradable”.

Per la seua banda, la vicepresidenta i secretaria del Consell, Aitana Mas, ha destacat que “enmig de tanta incerteza, tenim la responsabilitat d’anar més lluny, de protegir més i millor les families, les nostres empreses, al nostre benvolgut territorio”, com també ha declarat que “mirem al passat per avançar cap el futur”, fent referencia al 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia.