Aquest dimecres s’ha descarregat en Fira València sis palets amb aliments i material donat per la població de Xirivella

L’Ajuntament de Xirivella ha realitzat aquest dimecres el primer enviament d’ajuda humanitària a Ucraïna. A primera hora del matí arribava el primer camió a les instal·lacions habilitades per a la recollida de material i aliments per la Generalitat Valenciana en la Fira de Mostres de València.

En total s’han enviat sis palets amb menjar no perible, material sanitari, higiènic i tèxtil, que la població de Xirivella ha donat en poc més d’una setmana des que es va posar en marxa el punt de recollida.



“La invasió d’Ucraïna i l’èxode de milions de persones ens ha retornat a una realitat anacrònica i terrible. A Xirivella s’ha deslligat un gran corrent de solidaritat. És el menys que podem fer davant un drama tan inesperat i turbador”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.



La població de Xirivella s’ha bolcat en aquest procés de recollida, que s’ha dut a terme en coordinació amb la Generalitat Valenciana i la FVMP. A més del punt habilitat per l’Ajuntament a través de Protecció Civil, diverses associacions i comissions falleres també han col·laborat en la campanya de recollida. “Davant qualsevol crisi humanitària Xirivella sempre respon: la resposta de la ciutadania en aquest primer enviament està sent aclaparadora”, afirma Karin Jansen, regidora de Solidaritat i Cooperació.

La recollida d’ajuda humanitària per a les persones afectades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna continua en marxa en el local de Protecció Civil, els dimarts i dijous d’11 a 14 hores.

