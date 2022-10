XIV Curs de Neuroanatomia Quirúrgica￼

La Ribera forma a professionals sanitaris nacionals i internacionals en anatomia del cervell i la columna

És l’únic curs del país que integra teoria i pràctica, utilitzant la tecnologia més nova i les últimes tècniques en el tractament de malalties neurològiques

Els diners recaptats a través de les inscripcions, es destinaran a la Fundació NED, encarregada de formar a metges i infermers de països en vies de desenvolupament

L’Hospital Universitari de la Ribera forma a professionals sanitaris procedents de tot Espanya i de països llatinoamericans en la catorzena edició del curs “Neuroanatomía Clinicoquirúrgica”, que s’està celebrant des d’ahir i fins al dissabte en el centre alzireny.

La Comunitat Valenciana, Madrid, Galícia, Gran Canària o Costa Rica són alguns dels punts d’origen dels assistents a este Curs (infermers, metges i neuropsicòlegs), que ha estat organitzat pel Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de la Ribera, en col·laboració amb la Càtedra de Neurociència Global i Canvi Social de la Universitat Internacional de València (VIU) i la Fundació Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED).

L’objectiu d’este Curs és contribuir a la formació continuada de professionals de la salut que tracten amb pacients neurològics (tumors cerebrals, aneurismes vasculars, hidrocefàlies, etc.), tant des del punt de vista quirúrgic com de la rehabilitació.

Segons ha destacat el coordinador del Curs i cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital d’Alzira, Dr. José Piquer, “es tracta d’un curs únic a nivell nacional, per la integració que realitza de la teoria i la pràctica i per la presa de contacte dels assistents amb la tecnologia més nova i les últimes tècniques en el tractament de les malalties que afecten el cervell i la columna, així com per la interacció fluida i continuada que durant el curs mantenen els alumnes amb els professionals instructors”.

Així, per a les sessions teòriques s’està utilitzant tecnologia 3D que permet veure amb claredat fins a la més xicoteta estructura anatòmica del cos humà; per a això, s’estan utilitzant equips com el neuronavegador i l’exoscopi quirúrgic de l’Hospital de la Ribera.

La part pràctica s’està duent a terme en el Laboratori de Pràctica Quirúrgica de l’hospital alzireny, on els assistents poden posar en pràctica les explicacions teòriques a partir de disseccions anatòmiques i les exploracions en espècimens humans de cap i columna.

Fundació NED

Cal destacar que este Curs té, a més, un caràcter solidari, ja que els diners recaptats a través de les inscripcions, es destinarà a la Fundació Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED), que s’encarrega de formar a personal mèdic i d’Infermeria de països en vies de desenvolupament.