Els regidors Emiliano García i Giuseppe Grezzi visiten demà esta xurreria situada al carrer Jesús

L’Ajuntament renova en Falles el seu suport a les persones celíaques amb la promoció d’un lloc de venda de xurros i bunyols sense gluten

Les persones afectades de malaltia celíaca poden gaudir de la tradició de menjar xurros i bunyols amb xocolate durant les festes falleres. València compta amb un lloc de venda en el qual es garanteix l’elaboració d’estos productes exempts de gluten. Esta xurreria itinerant, impulsada per l’Ajuntament i l’Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana (ACECOVA), està situada en el número 41 del carrer Jesús.

El regidor de Salut, Emiliano García, i el de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, visitaran demà de vesprada este punt de venda “per a agrair el treball de totes les persones implicades en esta iniciativa que s’emmarca en l’objectiu municipal de celebrar unes falles inclusives i d’eliminar barreres que es troben els qui pateixen esta malaltia digestiva”. En este sentit, el regidor Emiliano García ha recordat que “l’Ajuntament col·labora des de fa més de 20 anys amb ACECOVA, entitat amb la qual es manté un conveni per a l’assessorament i el control analític de productes sense gluten elaborats en obradors artesanals”; i ha destacat que “la ciutat de València i la resta de la comunitat van ser pioneres a l’hora de normalitzar la situació de les persones celíaques en oferir-los la possibilitat de gaudir de productes artesans de pastisseria i brioixeria sense gluten, amb garanties”.

“L’obertura d’esta xurreria específica, de l’empresa churrosnumerosos.com, ha sigut possible gràcies a la intervenció del president de la demarcació fallera que ha sol·licitat, com en anteriors anys, el lloc de venda, al treball de tècnics del laboratori municipal i de l’Ajuntament, en general, que lluita per a protegir la salut de les persones celíaques”, ha explicat Emiliano García després d’agrair “la important labor que exerceix ACECOVA, que treballa diàriament per a donar resposta a les necessitats de les persones celíaques i els seus familiars”.

Emiliano García, responsable també de la Regidoria de Turisme, ha celebrat que “amb este lloc de venda totes les persones celíaques, residents i visitants, poden participar d’esta tradició fallera”, i ha explicat que, a este efecte, l’Ajuntament va modificar les normes que impedien que fora possible esta oferta de xurros i bunyols sense gluten

