A l’acte de lliurament dels premis, celebrat ahir dimecres 18 de maig, hi va assistir l’alumnat dels centres de Primària i Secundària de l’Alcúdia, als que acompanyaren els seus familiars i professors.

Després de dues edicions en què no s’ha pogut celebrar la gala de lliurament de premis a causa de la pandèmia, l‘Alcúdia celebra a la casa de la Cultura la vintena edició dels Premis Abril de literatura infantil i juvenil: un acte amb el qual es pretén que l’alumnat de 4 a 18 anys s’endinse en el món de la literatura, deixant volar la seua imaginació i creant les seues noves i pròpies històries.

Més de 150 alumnes dels col·legis de l’Alcúdia i l’IES Els Évols van pujar a l’entaulat de la Casa de la Cultura a rebre el seu guardó, bé de finalista, bé de guanyador o guanyadora, en una gala que comptà amb l’acompanyament musical de Dani Miquel, qui va obrir l’acte amb el tema Llegir, fent les delícies de xiquets i xiquetes que estaven expectants per poder pujar i rebre el seu premi. Dani va tornar a eixir al llarg de l’acte, coincidint amb els diferents cicles d’estudis que es premiaven, i va fer ballar el “Merequeté” a directors i directores dels centres, alcalde i regidores.

Pel que fa als guardons, hi havia un total d’11 finalistes i quatre premis per cadascuna de les sis categories de Primària i Secundària: Primer, segon i tercer cicle de Primària, primer i segon cicle de Secundària i Batxillerat. De manera més específica, cada premi estava format per un lot d’enes d’escriptura, adaptades a cada nivell educatiu, a més d’un diploma acreditatiu per a cada estudiant. Pel que fa a la categoria d’Infantil, els premis atorgats van ser col·lectius, és a dir: un lot de llibretes, colors i diferents materials per a l’aula, a més dels diplomes per a les cinc classes guanyadores.

A la gala de lliurament també hi van assistir l’alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom i la regidora d’Educació Rosa Martínez, que van destacar la importància del foment de la creativitat i la imaginació a les aules, un aspecte el qual també pot ajudar a millorar l’expressió escrita de tot l’alumnat. Els directors i directores dels centres educatius alcudians de Primària i Secundària van estar presents també a l’escenari, participant en el lliurament dels premis als diferents cicles educatius.​

