￼Alcàsser calfa motors per a les seues Festes Majors de 2022

Del 8 al 15 d’agost, Alcàsser celebrarà les seues festes en honor al Santíssim Crist de la Fe

Alcàsser es prepara per a la celebració de les seues Festes Majors en honor al Santíssim Crist de la Fe. L’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «ha agraït l’esforç a totes les associacions festeres pel seu treball i dedicació», però també «al personal de l’Ajuntament i a la Policia Local per la seua col·laboració perquè aquestes festes es puguen desenvolupar amb totes les garanties».

Així, la programació arrancarà el pròxim dilluns, 8 d’agost, amb la tradicional Crida des del balcó de l’Ajuntament que, enguany comptarà amb l’Alcàsser Club de Futbol com a pregoner amb motiu del seu centenari. A la nit, un espectacular musical creat amb motiu del 25 aniversari d’OT: Operación Homenaje, amb participants d’edicions passades del famós programa, tancarà el primer dia de festa.

Dimarts, 9 d’agost, serà el torn del sopar popular amb l’actuació de la Big Band de la Societat Musical; mentre que el dimecres de vesprada, hi haurà jocs per als més menuts i Festa del Major a la Llar de Jubilats.

Dimecres a la nit, la Gala Lírica amb Maricarmen Fortea, Javier Palacios i Montserrat Martí, filla de la llegendària Montserrat Caballé, oferirà al veïnat de la localitat una antologia de la sarsuela. La programació de les festes continuarà el dijous amb la Festa de la Paella i la Nit Jove. Enguany, amb una macro-disco a càrrec dels dj. locals César Gómez i César Simó.

El divendres, 12 d’agost, els carrers d’Alcàsser s’ompliran de pólvora amb el correfoc dels Dimonis de Massalfassar, però també de tradició de la mà del Grup Dansarrels amb balls tradicionals i amb la nit d’albaes de Va de Cant.

El dissabte al matí, la piscina del poliesportiu obrirà les portes als xiquets i xiquetes del poble per als jocs aquàtics. I a la vesprada, tindrà lloc un partit de futbol, concurs de coloms i taller de fanalets al paratge de les Aigües Potables. Ja a la nit, la banda simfònica de la Societat Musical Santa Cecília oferirà el concert de les festes del Crist.

El diumenge al matí, la Confraria del Crist organitza la visita de la imatge. De vesprada, la Cavalcada i de nit, el millor tribut a Mecano amb l’espectacle Descanso Dominical.

El gran dia de les Festes Majors d’Alcàsser arribarà el dilluns, 15 d’agost, amb la festivitat del Crist de la Fe amb els tradicionals actes de despertà, cercavila de la Colla Guirigall, cercavila de la banda de la SOMU, Missa Major, i el tret d’una traca quilomètrica i mascletà. La programació del dia gran continuarà amb la tradicional processó i, per acabar, un espectacular castell de focs artificials.

Per últim, el dimecres, 17 d’agost, serà el torn de partides de pilota valenciana al carrer Calvari a càrrec dels alumnes de l’Escola de Pilota. A més, el dijous i divendres hi haurà tir i arrossegament a les pistes al costat de Plalesa i, per descomptat, Alcàsser entrarà de ple en la seua setmana taurina que organitzen, com cada, any els Clavaris dels Sants de la Pedra.

L’alcaldessa Eva Zamora ha convidat a tota la ciutadania «a participar d’unes festes que, després de dos anys de pandèmia, hi havia moltes ganes que arribaren».