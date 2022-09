La competició tindrà lloc els dies 7,8 i 9 d’octubre en el Pavelló Malva-rosa on es donaran cita 100 clubs de tota Espanya

Hui s’ha celebrat la presentació del X Aniversari del Open Taekwondo Comunitat Valenciana a la sala de premsa de la Fundació Esportiva Municipal. A l’acte han assistit la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Sostenible, Sandra Gómez; el regidor d’Esports, Javier Mateo; el vicepresident de la Federació de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Cobos i el responsable de diversitat i inclusió d’esta federació, Damián López. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 d’octubre en el Pavelló Malva-rosa, on es donaran cita un total de 100 clubs de tota Espanya i al voltant de 1.000 dels millors taekwondistes del panorama nacional i internacional.

La vicealcaldessa ha destacat que “València s’ha convertit en una ciutat que és referent en el món de l’esport. València i esport són dues paraules que qualsevol persona que les escolta relaciona ràpidament”. Segons Gómez este fet “no es produix és perquè hui mateix es comence a jugar una fase de grups de la Copa Davis o perquè dins de molt poc anem a celebrar la Marató i la Mitjana Marató o perquè estem treballant perquè València siga una de les seus per a les semifinals del Mundial de futbol 2030, sinó perquè és un referent en els mal anomenats esports minoritaris, quan la realitat és que ho practiquen molta més gent encara que no ocupen les grans portades dels mitjans de comunicació”, ha manifestat.

“Volem que València li la bressol de l’esport base, el bressol de tots eixos esports que practiquen milers de persones i que volen una ciutat que els aculla, i això passa perquè tinga unes bones instal·lacions esportives, perquè tinga suport institucional i sobretot per potenciar les persones que lideren i estimen l’esport”, ha continuat.

Per part seua, el regidor d’Esports, Javier Mateo, ha destacat que el Open Taekwondo Comunitat Valenciana “és una competició molt il·lusionant per a fomentar l’esport base, que en la Fundació Esportiva Municipal és una de les nostres pedres angulars i la nostra raó de ser. Per este motiu el continuarem impulsant a través de les Escoles Esportives Municipals, on les federacions juguen un paper vital”.

En esta mateixa línia Mateo ha assenyalat que per a esta nova temporada 2022-23 les Escoles Esportives ”superarem les dades de 2019 i ací les federacions tenen molt a aportar. També continuarem fomentant l’esport base a través d’iniciatives com Esports al barri, iniciativa que continuarem potenciant en el que resta de 2022 i per a 2023. A través de la iniciativa volem portar estos esports, mal anomenats minoritaris, a cada barri i que els xicotets i xicotetes el practiquen i el coneguen per primera vegada”.

El X Aniversari del Open Taekwondo Comunitat Valenciana comptarà amb les modalitats poomsae, exhibició tècnica de moviments del taekwondo; combat, amb trobades de tres assalts de tres minuts; hapkido, art marcial centrat en la defensa personal i parataekwondo, la modalitat paralímpica del poomsae. Cada modalitat de combat comptarà amb diferents categories per edat, pes i gènere.

A més, la modalitat de poomsae també inclourà les categories de police and fire on podrà participar professionals de les forces de l’ordre, ja siga en actiu o retirats, i la modalitat poomsae games que té com a objectiu donar visibilitat i suport als València Gai Games que se celebraran a la ciutat durant l’any 2026. En esta modalitat no hi haurà distinció de sexe i participaran totes les persones inscrites en la mateixa categoria.

El X Aniversari del Open Taekwondo Comunitat Valenciana arrancarà el dia 7 amb la gala de la presentació i el dissabte dia 8, després de la cerimònia inaugural, donarà inici la competició. L’esdeveniment conclourà el diumenge amb les últimes trobades i amb el posterior lliurament de trofeus que servirà per a tancar està desena edició.