1.300 jugadors professionals i 75.000 visitants participen este cap de setmana a València en el festival Dreamhack, una de les trobades de videojocs més importants del món

El regidor Borja Sanjuán destaca que “el sector dels jocs en línia està creixent a un ritme del 18% i anem a superar les xifres prepandèmia”

Fira València acull del dia 1 al 3 de juliol una nova edició de Dreamhack, una de les fires de videojocs i jocs en línia més importants del món i que, enguany, es celebra de nou en format presencial després de les edicions de 2020 i 2021, que van ser en línia.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha explicat que “anem a superar les xifres prepandèmia. Estem parlant d’un sector que està creixent al ritme del 18% anual al nostre país, el que genera un potencial enorme de capacitat de generació d’ocupació i estem parlant que, només en este esdeveniment, es generaran 170 llocs de treball i s’atraurà 75.000 persones, visitants físics”.

Per al regidor, “és un esdeveniment que s’ha consolidat en la ciutat de València, que ha referenciat la ciutat de València en el món dels jocs en línia i que ha fet que la ciutat de València siga pionera en l’àmbit de la igualtat de gènere en el món dels esports en línia, que és un terreny en el qual hem d’avançar, i que va triar València per avançar en un esdeveniment d’estes característiques després de Suècia”.

Borja Sanjuán ha afirmat que “som una ciutat que vol incentivar este tipus de iniciatives que uneixen creativitat, talent i nova economia i que marquen els determinants sobre els quals construïm el nostre futur. Nosaltres volem que estes oportunitats es compartisquen i transcendisquen. No podem triar el futur econòmic en què viu València però sí podem triar que eixe futur econòmic siga aprofitat per esta ciutat i que arribe a totes les persones”.

Sanjuán ha explicat que Dreamhack “és un esdeveniment molt horitzontal, que acosta el món dels jocs en línia, el potencia com una eixida laboral, que uneix cultura i tecnologia i que és marca València ja”.

Dreamhack

En l’edició d’enguany participen 1.300 jugadors professionals, ens visitaran 75.000 assistents presencials procedents de 23 països distints i tindrà un impacte sobre més de 9 milions de persones en tot el món.

El certamen ocuparà més de 50.000 metres quadrats en Fira València i crearà 170 llocs de treball només per a la celebració de l’esdeveniment. Les persones guanyadores es repartiran 500.000 dòlars en premis.

Dreamhack és la major xarxa de festivals de videojocs i oci digital del món, que es va celebrar a Suècia per primera vegada en 1994. A més de València, anualment es celebra en altres 12 ciutats com Dallas, Leipzig, Jönköping, Malmö, Austin, Montreal, Atlanta, Denver i també en els Països Baixos. L’any 2019, l’últim any en format presencial, hi van acudir a València unes 65.000 persones.