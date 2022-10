L’Ajuntament ha llançat bons descompte amb una inversió de 70.000 € i injectarà 30.000 € més per a la campanya de Nadal

L’Ajuntament d’Alcàsser continua amb la seua aposta per la dinamització comercial amb una inversió que arribarà als 100.000 € a la fi d’any. «Aquest equip de Govern té clar la importància d’aquesta mena d’accions enfocades a la reactivació de l’economia local en el teixit comercial d’Alcàsser. Per això, al llarg de l’any, hem programat ajudes directes que contribueixen a enfortir el comerç local», ha explicat l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora.

La primera campanya es va posar en marxa el mes d’agost passat sota el nom ‘Comprar a Alcàsser’. Un total de 7.000 bons descompte es van posar en circulació per a gastar en comerços minoristes de la localitat, així com en hostaleria i serveis de proximitat.

En aquest cas, els descomptes de 10 € es realitzen de manera directa en el moment de la compra. Posteriorment, l’Ajuntament reintegra a cada establiment l’import dels bons canviats. D’aquesta manera, es van projectar 70.000 € en ajudes directes al consum.

Una campanya que va tindre un gran acolliment – en menys de 24 hores es van adquirir 1.500 bons comerç – que tornarà a repetir-se per a la campanya de Nadal. Com ha explicat Zamora, «invertirem 30.000 € més per a continuar reactivant el comerç local del nostre poble».

Cal recordar que, al costat d’aquestes iniciatives, Alcàsser compta amb altres accions que també segueixen la línia de la dinamització de l’economia local, com la Fira Comercial i Gastronòmica ‘Sabers i Sabors’ que, enguany, se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. Un cap de setmana intens on el comerç local també són els autèntics protagonistes i que, cada any, compta amb més participació.