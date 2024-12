11 de desembre: Dia Internacional de les Muntanyes

Les muntanyes, un ecosistema fràgil però essencial per a la vida al planeta, són protagonistes hui en el Dia Internacional de les Muntanyes, establit per l’ONU per a conscienciar sobre la seua importància i protecció.

Aquestes àrees cobreixen el 22% de la superfície terrestre i són la llar del 15% de la població mundial, proporcionant entre el 60% i el 80% de l’aigua dolça del planeta i jugant un paper fonamental en el subministrament d’energia renovable, aliments i recursos hídrics per a milers de milions de persones, tant en zones altes com baixes.

No obstant això, les muntanyes s’enfronten a amenaces greus com el canvi climàtic, la degradació dels sòls i la sobreexplotació, posant en risc la biodiversitat i la subsistència de moltes comunitats. En resposta a aquesta problemàtica, l’ONU va incloure la protecció de les muntanyes dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, concretament en l’Objectiu 15, i ja en 1992 havia incorporat un pla d’acció global per al seu desenvolupament sostenible en el Programa 21.

La celebració d’aquest dia ens recorda que protegir les muntanyes és essencial per garantir un futur sostenible i preservar els recursos que sustenten la vida al nostre planeta.