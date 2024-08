El 12 d’agost, Dia Internacional de la Joventut: Un dia per a la visibilització i inclusió juvenil

Celebracions i activitats per a fomentar la participació activa dels joves en la societat

12 d’agost, se celebra el Dia Internacional de la Joventut, una data establerta per l’Assemblea General de l’ONU el desembre de 1999 amb l’objectiu de promoure la participació activa dels joves en la societat i abordar els desafiaments que afronten. Amb una població juvenil de 1.800 milions, és fonamental protegir i aprofitar el potencial d’aquest col·lectiu, que tot i ser fràgil, té una gran capacitat de canvi.

Molts joves viuen en zones de conflicte o tenen dificultats per accedir a l’ocupació i la vivenda. A més, la seva participació en política i en grups d’influència social és limitada, la qual cosa restringeix la seva capacitat de lluitar per una societat més justa i de desenvolupar-se plenament com a individus. Per commemorar aquesta jornada, els ajuntaments i organismes oficials han organitzat festes, concerts, xerrades i tallers, fomentant la visibilització i inclusió dels joves. És important participar en aquestes activitats per mostrar suport als joves i promoure el seu paper actiu en la societat.