Javier Mateo: “És un orgull per a València que una vegada més la Volta Ciclista a la Província de València tinga l’eixida des de la nostra ciutat”

La ciutat València serà el punt de partida de la XII Volta Ciclista a la Província de València Elit/sub 23, que se celebrarà entre els dies 8 a l’11 de setembre. Al voltant de 150 participants d’un total de 21 equips prendran part en esta convocatòria esportiva, que enguany suma tres equips internacionals: l’AVC AIX Provence (França), l’Unió Cycliste de Mònaco, i la Selecció Nacional d’Israel. El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha participat este matí en la presentació de la prova.

Mateo ha assegurat que “és un orgull per a València que, una vegada més, la Volta Ciclista a la Província tinga l’eixida des de la nostra ciutat”, i ha destacat la importància de la celebració d’esta mena d’esdeveniments esportius de cara a la projecció internacional de la ciutat. “A més, és una gran oportunitat per a continuar fomentant i enfortint l’esport base, en este cas el ciclisme, i que els nous talents tinguen l’oportunitat de desenvolupar-se en proves d’alt nivell i elit com és esta Volta”, ha afegit. L’acte de presentació ha comptat amb la presència del director general d’Esports de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, Josep Miquel Moyà; el diputat provincial de Joventut i Esports, Andrés Campos; i el president de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana (FCCV), Amadeo Olmos.

La primera etapa de la Volta arrancarà des de València el pròxim dia 8 a les 15.00 hores, amb punt d’eixida en l’avinguda de Pío Baroja, al costat del Bioparc, i un recorregut, que conclourà en el municipi de Vilamarxant, de 135 km. La prova prosseguirà l’endemà amb la segona etapa, que donarà inici a Estivella, i el dissabte 10 la competició prosseguirà amb la seua tercera jornada, que en esta ocasió portarà als ciclistes des de Benagéber fins a Aras de los Olmos, per a concloure, el dia 11, en el qual es disputarà l’etapa final de la XII edició de la Volta, amb eixida i meta situades a Moncada