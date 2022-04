Des de l’any 2015 s’han creat 363 noves places en la plantilla de la Policia Local

La Junta de Govern Local ha aprovat la incorporació de 181 agents a la Policia Local de València. Es tracta dels agents que van entrar per torn lliure en l’última convocatòria de 234 agents, que se sumen als 53 que ja van entrar fa uns mesos procedents del torn de mobilitat. Estos nous agents entren en pràctiques, i tenen pendent la realització d’un curs d’instrucció de quatre mesos, que com a novetat i gràcies a la negociació de la regidoria de Protecció Ciutadana amb el IVASPE, enguany es realitzarà a la ciutat de València.

La regidora de Formació i Ocupació, Pilar Bernabé, que ha comparegut en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern juntament amb el vicealcalde, Sergi Campillo, ha afirmat que “és la convocatòria més multitudinària de la història d’este Ajuntament i de la Policia Local en els últims 25 anys, i també la més ràpida. L’última convocatòria que va fer el PP per a 13 agents va durar 3 anys, esta ha durat només 2 anys, i s’han creat places per a 234 nous agents”.

Per part seua, el vicealcalde ha destacat el fet que “des de la primera convocatòria d’oferta d’ocupació pública que va fer este govern en 2016 s’han convocat places d’agent de policia local, a diferència de les 10 últimes convocatòries que havia fet el partit popular, en què no hi havia ni una sola plaça d’agent de policia local. Esta és una herència enverinada que ens va deixar el govern anterior”.

Des de l’any 2015 s’han creat 363 noves places en la plantilla de la Policia Local, que tal com ha explicat Campillo “venen a pal·liar la falta d’agents que tenia la plantilla a causa de la bestreta de l’edat de jubilació i la falta de planificació de l’anterior equip de govern”.

Bernabé ha destacat que “estes noves incorporacions fonamentalment aniran destinades a dos llocs estratègics, la policia de proximitat i el Grup d’Atenció al Maltractament, GAMA”. Bernabé també ha anunciat la pròxima convocatòria de més de 70 places d’agents de policia local.

Reposició paviment de voreres

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de reposició del paviment de diverses voreres de la ciutat per al present any. Una inversió de 500.000 euros que aniran destinats als barris de la Raiosa, Arrancapins, Sant Francesc, Exposició, La Petxina, Sant Antoni, Cabanyal-Canyamelar i el Botànic. “8 barris que veuran millorada la mobilitat i accessibilitat als seus carrers i que va en la línia d’una ciutat de places i zones per als vianants que volem per a la nostra ciutat”, ha explicat la regidora.

Remodelació pont en la V15

També s’ha aprovat les obres de reparació integral del pont de la V15 sobre la carrera del Riu i el ferrocarril en la Punta. Bernabé ha apuntat “que les obres es faran en tres fases perquè interferisquen el menys possible en la vida dels veïns del barri, i el trànsit en la zona”, i ha anunciat que estes obres “milloraran, per als veïns, un espai i un entorn que estava molt degradat”.

