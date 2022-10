La marató de lectura tindrà lloc el divendres, 7 d’octubre, de 10.00 a 20.00 hores

Amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, Alcàsser ha preparat una completa programació cultural on no faltarà la música, el teatre i espectacles pirotècnics. No obstant això, si hi ha un acte que destaca, sens dubte, és la Marató de Lectura que tindrà lloc aquest divendres, 7 d’octubre, al Centre Cultural d’Alcàsser, en col·laboració amb la biblioteca en l’organització de l’acte.

Des de les 10.00 i fins a les 20.00 hores, tant l’alumnat dels centres educatius del poble – Jaume I, 9 d’Octubre, IES Alcàsser i Santíssim Crist de la Fe – com l’Escola d’Adults, PFQB i totes aquelles persones que vulguen participar llegiran un fragment d’‘El Llibre dels Fets’. Es tracta de la primera de les quatre grans cròniques que narra, de manera autobiogràfica, la vida i les gestes més importants del rei Jaume I.

La regidora de Cultura, Cristina Lucendo, ha destacat aquesta activitat cultural «que serà única a la localitat d’Alcàsser», i ha animat a tots els veïns i veïnes de la localitat a «participar d’aquesta marató de lectura que donarà a conéixer, encara més, la figura de Jaume I».

Per part seua, l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha posat en valor «el treball de la Regidoria de Cultura, ja que cada any proposen activitats noves, com aquesta marató de lectura, però també molt participatives i on tothom té cabuda».