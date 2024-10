3.000 persones celebraran aquesta nit el 9 d’Octubre a Benetússer amb el seu tradicional festival de paelles

3.000 persones celebraran aquesta nit la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana a Benetússer en el tradicional festival de paelles organitzat per l’Ajuntament de la localitat amb motiu del 9 d’Octubre.

En total s’han inscrit 83 grups de persones entre associacions i col·lectius no organitzats. Després del festival de paelles serà el torn de la música amb l’actuació de l’orquestra L’Ànec.

Per a enguany i a causa de la gran resposta de la ciutadania s’han ampliat el nombre de carrers en les quals s’instal·laran taules i cadires per a la degustació de les paelles. Des de l’Ajuntament com ja és habitual es proporcionarà als grups la llenya, l’arròs i l’oli per al cuinat del plat tradicional valencià. El festival està previst que comence a les 20h.

“És una de les cites més multitudinàries del nostre calendari festiu. És una alegria veure a les associacions i col·lectius del nostre municipi participant en un acte en el qual coincidim tots celebrant el que ens uneix, el sentiment de ser valencians i valencianes”, explica l’alcaldessa de Benetússer i diputada provincial Eva Sanz.

100 quilos de pólvora



La programació municipal amb motiu de la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana es tancarà demà 9 d’octubre amb l’acte institucional de lliurament de medalles de plata a tres comerços amb una trajectòria de més de 40 anys en actiu i a la Penya Valencianista de Benetússer que enguany està celebrant el seu 30 aniversari. Els comerços reconeguts enguany són l’estanc Rosa, l’administració de loteries Marina i la botiga de roba Kiwi Moda.

L’acte comptarà també amb l’actuació de VerdCel que realitzarà un concert en homenatge a Vicent Andrés Estellés musicalizando algun se’ls seus principals poemes l’any del centenari del naixement del poeta de Burjassot. Com a fi de festa, a les 21h es podrà gaudir d’un espectacle pirotècnic al carrer Muntanya Alta. La mascletá nocturna està previst que dispare 100 quilos de pólvora i material pirotècnic per a posar el fermall final a la celebració del Dia de la Comunitat a Benetússer.