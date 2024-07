Més de 20 anys després de la seua designació, 30 Llocs d’Interés Comunitari de la Comunitat Valenciana continuen sense normes de gestió aprovades.

Entre estos es troben llocs tan significatius com l’Albufera, el riu Xúquer o el curs mitjà del riu Albaida.

La manca d’estes normes deixa estos llocs desprotegits ambientalment, malgrat les advertències de la Unió Europea.

La Directiva Hàbitats, aprovada el 1992, tenia com a objectiu protegir i gestionar els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, com els Llocs d’Interés Comunitari i les Zones d’Especial Protecció per a les Aus. Cada país de la Unió Europea havia de transformar estes zones en Zones d’Especial Conservació en un termini de sis anys. Però Espanya encara no ha completat este procés i la Comissió Europea va instar al país a finalizar la designació d’estos espais el 2020.

Acció Ecologista-Agró i Xúquer Viu destaquen la urgència que la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya acceleren la tramitació de les normes de gestió. Estes organitzacions insisteixen en la necessitat d’establir objectius específics i avaluables. I també d’involucrar totes les parts interessades en la creació i seguiment dels plans de gestió per a garantir la protecció d’estos valuosos espais naturals.