La localitat commemora el ‘Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones’ amb un reivindicatiu programa que inclou, a més de la lectura d’un manifest institucional el dia 25, una performance, un espectacle de dansa i una exposició fotogràfica



Cullera és una ciutat compromesa amb la lluita contra qualsevol tipus de violència contra les dones. Un compromís pel qual l’ajuntament, a través de la regidoria d’Igualtat, treballa diàriament.

Una de les cites més importants de l’any en el camí cap a la igualtat té lloc aquest divendres 25 de novembre amb la celebració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.

Per a enguany l’ajuntament ha organitzat una programació amb diverses accions de sensibilització contra la violència masclista que inclou a més de la lectura d’un manifest institucional el dia 25, una performance, un espectacle de dansa, una exposició fotogràfica i una jornada de conscienciació sobre la violència de gènere per als centres escolars de la localitat.

«Des de la regidoria d’Igualtat hem impulsat activitats amb les quals pretenem, de manera transversal, conscienciar a la ciutadania de Cullera sobre el problema de la violència de gènere», ha destacat la regidora d’Igualtat, Marta Tur.



«Som conscients que hem de sensibilitzar durant tot l’any. L’ajuntament, la comunitat educativa i la societat en general, des de tots els àmbits, continuarem treballant amb l’objectiu comú d’acabar amb la violència masclista», ha afegit.



Programació 25N



El dijous 24 de novembre, a partir de les 19h, tindrà lloc la performance ‘Zapatos Rojos’ als Jardins del Mercat com a homenatge a les dones assassinades víctimes de violència masclista. A continuació en l’hall de l’Auditori Municipal s’inaugurarà l’exposició fotogràfica ‘Vive en mi’, una mostra amb imatges impactants sobre violència de gènere.



El divendres 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, començarà amb una jornada de sensibilització als Jardins del Mercat, en la qual participaran 300 escolars dels centres educatius de la localitat. A partir de les 10.00 h, l’alumnat llegirà un manifest que prèviament ha sigut treballat en els diferents col·legis i a continuació, es representarà ‘Dones en Construcció’, un espectacle de dansa i música.

Les ballarines Susana Mompó i Eli Chulià, l’actriu Paula Marí i la pianista Simona Zacksaité, a través de la dansa, el teatre i la música en directe, mostren els obstacles que la societat patriarcal col·loca en el camí de les dones. Una història escrita per l’autora i fiscal de violència de gènere Susana Gisbert amb música composta per Raquel Sánchez i Simona Zacksaité que arriba a Cullera per a sensibilitzar des de l’art.

Ja a la vesprada, a les 18.00 hores, tindrà lloc la lectura del manifest institucional enfront de la Casa Consistorial a càrrec de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. A més es penjarà una pancarta reivindicativa mentre actua la Muixeranga de Cullera.

Per a tancar la programació, a les 20.00 hores el Passeig del Doctor Alemany acollirà «Sorora», un espectacle de dansa contemporània que escenifica la solidaritat i ajuda mútua entre dones necessària per a avançar.

Mitjançant el moviment els ballarins secundant-se sense caure, tendint la mà sense salvar, acostant-se uns als altres… volen transmetre com és d’important simplement estar, acompanyar amb la mirada oberta per a avançar, individualment i en conjunt, sense por a la vulnerabilitat, una peça de dansa contemporània que utilitza l’art per a conscienciar.

Cal destacar també, dins de la programació del 25N, l’activitat ‘Biblioteques Humanes’ que la regidoria d’Igualtat ha dut a terme en els centres de secundària de la localitat durant les últimes setmanes. Es tracta d’una sèrie de tallers amb testimoniatges de víctimes de violència de gènere amb l’objectiu que l’alumnat conega de primera mà la realitat que viuen les dones supervivents, trencant així mites i provocant la reflexió entorn d’aquest terrible problema. Les ‘Biblioteques Humanes’ estan realitzant-se en col·laboració amb l’associació Alana de dones professionals contra la violència masclista.



Servei ATENPRO



Cullera compta amb ATENPRO, Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a Víctimes de la Violència de gènere, un servei de telefonia que permet que les usuàries puguen contactar en qualsevol moment amb personal específicament preparat per a donar una resposta adequada a situacions de risc.