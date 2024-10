El lliurament de premis i la inauguració de l’exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades serà dissabte que ve 19 d’octubre a les 19:00 hores a l’Auditori Municipal.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de la regidoria de Cultura, anuncia les tres fotografies guanyadores del seu II Concurs Nacional de Fotografia Gabriel Cualladó, el lliurament de premis del qual tindrà lloc el dissabte 19 d’octubre a les 19:00 hores a l’Auditori Municipal, amb posterior inauguració de l’exposició amb les fotografies premiades, finalistes i seleccionades d’esta segona edició.

Va ser l’any passat de 2023 quan l’administració local va posar en marxa este concurs amb motiu del 25é aniversari de la Sala d’Exposicions Gabriel Cualladó, situada a l’Auditori Municipal.

“Amb estos premis recordem la figura del nostre veí referent, Gabriel Cualladó, i donem homenatge al conjunt de la seua obra fotogràfica que, jugant amb el blanc i negre, expressa una realitat més enllà del que es pot vore en una primera impressió”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. “Volem que, any rere any, siga una cita important en el panorama artístic, espanyol i mundial”, afirma l’alcalde.

En este segon any del II Concurs Nacional de Fotografia Gabriel Cualladó, ha sigut un gran èxit de participació pel notable augment de participants: 195 persones de tota Espanya que sumen un total de 514 fotografies, 52 persones i 159 fotografies més que en la primera edició. Totes elles, amb referència a l’estil de Gabriel Cualladó.

El guanyador de la Categoria lliure (500 euros) ha sigut David Coronado Verdeguer per la seua obra “Xiquet entre majors”. El segon premi de la mateixa categoria (250 euros), ha sigut per a Fernando Mas Ciges per la seua fotografia “Inocencia”. A nivell local, Alicia Girona López ha aconseguit guanyar el premi de la Categoria Local (200 euros) per la seua instantània “Festa de Sant Antoni”.