L’organització calcula que les últimes sis plagues introduïdes en el nostre territori han suposat un sobrecost del 40% per als productors de cítrics de la Comunitat Valenciana

En un context a més d’augment dels costos de producció per plagues recentment introduïdes en el nostre territori com l’aranya Banksi o el trips sud-africà

Les intercepcions de cítrics importats a la Unió Europea amb plagues o malalties de quarantena continuen produint-se i aquest passat mes d’agost hi ha hagut altres 26 rebutjos en total, segons les dades recopilades per LA UNIÓ.

L’organització reclama de manera urgent el tractament de fred per als cítrics d’aquells països que no puguen garantir la seguretat sanitària dels seus enviaments, únic instrument per a frenar la possible entrada d’una plaga de quarantena.

De les dades d’agost cal destacar de nou la presència de diversos casos de Falsa Arna (Thaumatotibia leucotreta), Taca Negra (Phyllosticta citricarpa), Cancro dels Cítrics (Xanthomonas) o Sarna dels Cítrics (Elsinoe), plagues totes elles letals i no presents en la citricultura europea, cosa que significa que alguns països segueixen sense oferir les garanties sanitàries necessàries en els seus enviaments.

Segons el parer de LA UNIÓ, les autoritats de la Unió Europea han d’incrementar la pressió inspectora, realitzar més controls en origen i adoptar el tractament de fred per a tots aquells països que no són capaços de garantir la seguretat sanitària dels seus enviaments, com és el cas de Turquia, Egipte, Sud-àfrica, Zimbaue, Botswana o Swazilàndia i alguns països de Sud-amèrica com l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai o Colòmbia, fonamentalment.

Aquest degoteig continu d’intercepcions de plagues i malalties de quarantena es produeix a més en un context en el qual els productors de cítrics pateixen un sobrecost agronòmic important per a lluitar contra les plagues recentment introduïdes en el nostre territori.

Els càlculs de LA UNIÓ indiquen que les últimes sis plagues que han entrat en els últims quinze anys suposen un increment del 40% en els costos de producció i desestabilitzen la forma de maneig agronòmic en la constant actualització del pla de producció integrada i control de plagues. Ara es comencen a observar ja els efectes de les dues últimes com són l’aranya Banksi o el Trips sud-africà, detectat ja en els cultius de cítrics, caqui i magraner de la Comunitat Valenciana.

Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora, indica que “cada plaga o malaltia que entra en el nostre territori és una autèntica ruïna per a la nostra citricultura, costa milers d’euros al sector i a les Administracions per al seu control”.

Peris afirma que “estem combatent moltes plagues i cada vegada amb menys mitjans de control i anem sumant unes altres com l’última del Trips sud-africà o les que puguen anar entrant. Per això la Unió Europea ha de prendre’s molt de debò la situació i adoptar mesures urgents com el tractament de fred”.

A la problemàtica de les plagues cal afegir la falta de reciprocitat en matèria fitosanitària. “Cal prohibir l’entrada de tots aquells productes importats que no complisquen amb els compromisos del pacte verd europeu en la seua estratègia fitosanitària.

Cal competir en igualtat de condicions i no com fins ara. No podem fomentar les importacions mentre els nostres cítrics a vegades es podreixen en els arbres”, assegura Carles Peris.