Accident d’Helicòpter a l’Albufera: Sense Ferits

El GERA i l’helicòpter del Consorci de Bombers de València, han intervingut en un accident a la zona de l’Albufera, en el terme d’Alfafar. L’helicòpter ha xocat contra el cablejat elèctric mentre feia tasques de fumigació en l’arròs, caient posteriorment. L’helicòpter del Consorci ha traslladat el vehicle accidentat a una zona segura per evitar abocaments de material i combustibles. Afortunadament, no hi ha hagut ferits.