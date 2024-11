Adjudicades les obres d’enjardinament de la mitjana del carrer de Fra Juníper Serra

L’import del contracte ascendix a 346.256,58 euros (IVA inclòs), i el termini d’execució previst és de quatre mesos



Les obres d’adequació i enjardinament s’efectuaran en la mitjana del carrer Fra Juníper Serra, entre els carrers de Torrent i del Doctor Pérez Feliu.

Juan Carlos Caballero ha explicat que l’actuació “millorarà la mobilitat i l’accessibilitat en la zona, i permetrà obtindre un espai públic per als vianants de qualitat”

La Junta de Govern Local ha adjudicat hui el contracte d’obres per a l’adequació i enjardinament de la mitjana del carrer Fra Juníper Serra, una actuació que suposa una inversió de més de 340.000 euros. Tal com ha informat el portaveu del govern municipal, el regidor Juan Carlos Caballero, el contracte d’obres ha sigut adjudicat a l’empresa Obras y Servicios Sercyoval SL, que ha presentat la millor oferta en la convocatòria aprovada el mes de març passat.

L’import del contracte ascendix a 346.256,58 euros (IVA inclòs), i el termini d’execució previst és de quatre mesos a partir de la firma del contracte. L’objectiu de l’actuació és, tal com s’assenyala en la convocatòria, adequar este espai urbà pendent de millora quant a mobilitat i a accessibilitat.

Les obres d’adequació i enjardinament s’efectuaran en la mitjana del carrer Fra Juníper Serra, entre els carrers de Torrent i del Doctor Pérez Feliu. Consistiran en la pavimentació i enjardinament de la mitjana, ja que, en l’actualitat, pràcticament tot el tram es troba sense pavimentar. Es tracta d’un tram d’aproximadament 150 metres de llarg per 8 metres d’ample.

Des que es va habilitar en el seu moment la instal·lació del parc, la zona romania aïllada de la calçada a banda i banda de la mitjana, sense continuïtat en el passeig que s’inicia des de l’encreuament de Fra Juníper Serra amb Tres Forques.

Tal com ha subratllat Juan Carlos Caballero, amb l’actuació aprovada, es millorarà de manera notable la mobilitat i a accessibilitat en este àmbit, i s’obtindrà un espai públic per als vianants de qualitat, enjardinat i il·luminat i amb mobiliari urbà nou, que servirà com a connexió entre els espais públics adjacents.