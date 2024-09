Administració i empresa aborden la compra pública innovadora a Almussafes

La jornada tècnica, organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes i subvencionada per l’Institut Valencià d’Innovació (IVACE+i), s’ha celebrat aquest matí

L’esdeveniment ha reunit 21 ponents experts tant de l’administració pública com del món empresarial

L’Ajuntament d’Almussafes ha mostrat hui el seu compromís amb l’impuls a la Compra Pública Innovadora (CPI) en l’Administració Local amb el desenvolupament d’una jornada tècnica per a fomentar la col·laboració públic-privada i impulsar la digitalització i l’eficiència de l’administració pública. L’alcalde, Toni González, i el director general d’Innovació, Juan José Cortés, han aperturado l’esdeveniment, que ha reunit a més d’una vintena d’especialistes que han aportat la seua experiència en camps tan en auge com el desenvolupament de programari i la ciberseguretat, entre altres.

Durant la seua intervenció, Juan José Cortés, director general d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha posat de rellevància l’esforç del Consell amb el desenvolupament de la Compra Pública Innovadora que ha concedit ajudes de més de 550.000 euros a ajuntaments i altres entitats públiques mitjançant l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i).

Per part seua, Toni González, alcalde d’Almussafes, ha posat en valor el compromís del municipi com a membre integrant de la Xarxa Innpulso per la R+D+I, treballant en la implantació de polítiques d’innovació “sent la compra a través de la digitalització la que ens permetrà l’eficiència de la burocràcia en l’administració local, objectiu clau de l’esdeveniment”.

La jornada ha continuat amb un panell d’experts on professionals especialitzats dels ajuntaments de Bétera, Canet d’en Berenguer, Picanya i de la Diputació de València han elaborat un diagnòstic dels reptes als quals s’enfronta l’administració local. En aquest sentit, han traslladat al públic assistent els diferents projectes que estan desenvolupant, entre els quals s’inclouen alguns d’Intel·ligència Artificial generativa destinats a millorar l’agilitat en les tramitacions de l’administració. Per part seua, la cap de departament de l’Oficina de Compra Pública d’Innovació del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), Ana Isabel Rodríguez, ha oferit algunes claus perquè els ajuntaments aprenguen a com aprofitar els avantatges d’aquest procés. Rodríguez ha afirmat: “La compra pública innovadora necessita actitud, no és difícil sinó laboriós, per això cal arriscar-se i innovar”. CDTI acompanya a l’administració en tot el procés, des de l’estudi per al desenvolupament fins a un seguiment en la seua implantació per a comprovar la seua eficàcia.

L’exdirector de l’Agència de Gallega d’Innovació i actual soci director de Knowsulting, Manuel Varela, ha aprofitat la seua conferència per a orientar a les empreses en la seua relació amb les administracions. Durant la seua ponència, ha impulsat a les empreses al fet que dialoguen amb l’administració perquè “la proposta pot ser atractiva, però cal esforçar-se per a posar-la en valor”. Les representants empreses especialitzades en l’àmbit de desenvolupament de programari han aportat la seua experiència mitjançant diferents casos d’èxit en la millora de l’eficiència en les administracions. Aquesta implantació pot donar-se en àmbits tan variats com el del projecte de transformació digital del cicle de l’aigua de reg de l’horta de València anomenat Hortatech.

L’esdeveniment ha conclòs amb dos tallers pràctics, on quasi una desena d’experts han mantingut un debat sobre les millors solucions per a la implantació de solucions en l’administració pública.

El públic ha pogut resoldre els dubtes que han sorgit en el desenvolupament de la jornada en conéixer de primera mà el procés de la compra pública innovadora. En finalitzar, els assistents han gaudit d’un cocktail networking on poder compartir inquietuds i continuar amb el fructífer debat que s’ha generat al llarg de tot el matí