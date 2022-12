L’equip auditor destaca la reducció de quasi un 20% en el consum de la flota amb la incorporació de nous autobusos híbrids

El treball realitzat per l’Empresa Municipal de Transport Públic (EMT) de València en matèria d’eficiència energètica i gestió mediambiental ha tornat a ser reconegut per AENOR Internacional, S.A.O. (AENOR). Després d’auditar el sistema de gestió de l’EMT, l’entitat de certificació ha valorat les polítiques mediambientals implantades en els últims anys.

En el seu informe han assenyalat que els sistemes de gestió ambiental i energètica “es troben satisfactòriament implantats” segons els requisits de la norma de referència UNE-EN ISO 14001:2015 i UNEIX EN ISO 50001:2018. El president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha destacat este reconeixement que “una vegada més posa en valor la bona gestió de l’empresa municipal i el seu ferm compromís per la sostenibilitat”.

“Amb esta certificació es valoren tots els esforços realitzats per l’EMT per a continuar millorant la seua eficiència energètica i mediambiental i contribuir a una ciutat més verda i saludable que lluita contra el canvi climàtic des de tots els seus àmbits”, ha assenyalat Grezzi.

AENOR ha destacat les accions dutes a terme per l’empresa municipal que han permés reduir en quasi un 20% el consum de la flota d’autobusos en els últims tres anys gràcies, principalment, a la incorporació dels últims 164 nous autobusos híbrids. El pla estratègic de renovació de la flota, ha explicat el regidor, ha sigut clau per a reduir l’edat mitjana de la flota i, en conseqüència, disminuir el consum energètic, el cost del manteniment i les emissions contaminants i d’efecte d’hivernacle. L’entitat de certificació també ha posat en valor la reducció d’un 20% del consum anual d’energia elèctrica en les cotxeres de Sant Isidre.

Un altre dels punts que ha assenyalat l’auditoria externa és el projecte de sensorització dels autobusos, finançat pels fons Next Generation-UE, que permetrà captar dades mediambientals i de vehicles. Amb el mesurament d’estes dades, es recopilarà informació per a millorar la qualitat de l’aire i optimitzar el transport urbà.

“Els projectes Next Generation ens estan permetent avançar en projectes importants per al model de ciutat que volem i on el transport públic juga un paper clau. Per exemple, molt prompte començaran a arribar els nous autobusos elèctrics zero emissions que permetran continuar renovant la flota, que actualment ja és altament sostenible gràcies a que més de la meitat dels seus vehicles són híbrids o elèctrics”, ha afegit Grezzi.