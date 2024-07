Agències de viatges i touroperadors visiten Cullera per potenciar el turisme MICE 

Cullera organitza un ‘fam trip’ aquesta setmana per mostrar l’experiència de la seua destinació turística. Coincidint amb una gran oferta a la que se suma el Festival Zevra

L’objectiu és promocionar l’oferta cullerenca entre els seus clients nacionals i internacionals

Cullera continua treballant per a potenciar el turisme MICE en la ciutat. Per això, la localitat acull aquest dissabte un ‘fam trip’, un viatge per a mostrar l’experiència d’una destinació turística en primera persona. On participen agències locals integradores de viatges i turoperadors DMC (destination management Company). Especialistes en l’organització professional de congressos (OPC) i empreses. Que acudeixen a la capital turística de la Ribera de la mà de Meliá Hotels International (MHI).

Personal de Bcd Travel; Transvia Mice/Corporativo; Cititravel; IAG7 viajes; Consultia Business Travel; Theoria Congresos. Turevents; Ferpuser; Fermax i Arte Regal, coneixeran de primera mà la variada oferta cultural, gastronòmica i d’oci que presenta la ciutat costanera.

La regidora de Turisme, Débora Marí, ha assenyalat que «aquest esdeveniment és un gran aparador per conèixer de primera mà el turisme de negocis. Congressos i exposicions, que està constantment a l’alça i que ens deixa al nostre poble recursos i sinergies molt positives,. No sols en el sector turístic, sinó en la resta de sectors econòmics de la ciutat».

En aquesta línia, Marí ha realçat les accions que porta realitzant el consistori per a desestacionalitzar el turisme. Albergant nombrosos congressos i esdeveniments que versen sobre diversos temes i que han consolidat a la nostra ciutat com un escenari idoni per al turisme MICE.

Primerament, visitaran el Castell de Cullera, un recurs patrimonial i històric de la ciutat on descobriran en primera persona el potencial de la ciutat per a aquest segment amb aquest espai singular per a reunions i esdeveniments, així com l’oferta gastronòmica de la ciutat, els recursos naturals, les platges i d’altres. Per a finalitzar la jornada coneixeran el festival Zevra, on podran ampliar la seua xarxa de contactes professionals i impulsar també el turisme de grans esdeveniments.