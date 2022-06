L’Ajuntament de Meliana ha adjudicat el servei de la neteja viària i la recollida dels residus sòlids urbans per als pròxims nou anys a la societat Agricultores de la Vega de València (SAV). Divendres, l’alcalde Josep Riera i Ricardo Martínez, conseller delegat de SAV, firmaven el contracte per un import total de 8,2 milions d’euros. El contracte contempla una pròrroga de dos anys.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “la nova contracta inicia els treballs aquest 1 de juny mateix i, en el cas de Meliana, suposarà un repte de millora i eficàcia importants, tant pel que fa a la neteja viària com, especialment, respecte de la recollida dels residus sòlids urbans (RSU), amb la finalitat d’assolir els objectius exigents de recollida separativa que ens està marcant la Unió Europea”. Així, en el cas de la recollida del fem (els RSU), després d’un període transitori d’uns mesos, s’implantarà el sistema de recollida porta a porta, que suposarà un canvi important. Aquest canvi està previst per a octubre o novembre d’enguany.

Respecte de la neteja viària, el responsable detalla: “es reforça el servei, que ara comptarà amb sis persones que faran la neteja manual, a més de la màquina agranadora que farà una treball mecanitzat”. El servei contempla també les tasques de neteja dels jardins i dels espais per a gossos, del mercat o la platja; i també per festes, accidents, punts insalubres, grafits, vegetació i altres.

Quant a la recollida del fem, l’alcalde incideix: “durant uns mesos mantindrem el sistema de contenidors, que després es retiraran per a donar pas a la recollida porta a porta. Durant aquests mesos aprofitarem per a fer una campanya explicativa intensa, d’informació i de conscienciació, sobre el nou sistema”. Tot i que dels pobles del nostre voltant serem els primers a implantar el sistema porta a porta, cada volta més pobles de la Comunitat Valenciana estan adoptant aquest sistema de recollida.

De fet, s’ha creat ja una associació de municipis de recollida porta a porta, que ha celebrat les primeres trobades per a intercanviar experiències. Un sistema que garanteix més efectivitat i més rapidesa a l’hora d’aconseguir un grau major de separació dels residus.Finalment, conclou Riera: “en la mesura que s’acoste el moment del canvi al model de recollida porta a porta, anirem intensificant i detallant la informació”. La finalitat és generar com menys molèsties a la ciutadania i que, davant de dubtes i situacions concretes, el veïnat tinga sempre una resposta clara de com ha d’actuar. En aquest sentit, la web i les xarxes municipals, inclòs el ban 2.0 per WhatsApp, tindran un paper rellevant.

