Agricultura atorga 850.000 euros a l’Associació Avícola Valenciana per compensar els costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi

Es subvencionen els costos de 549 explotacions avícoles per prevenir i erradicar la salmonel·losi.

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha aprovat una subvenció de 850.000 euros per a l’Associació Avícola Valenciana (ASAV), destinada a compensar els costos derivats de la prevenció i erradicació de la salmonel·losi en 549 explotacions avícoles de la Comunitat Valenciana integrades en aquesta associació.

La subvenció cobreix una sèrie de despeses necessàries per al control de la salmonel·losi en el sector avícola, incloent-hi:

Anàlisis realitzades en el Centre de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana (CECAV) per a la detecció de la malaltia.

realitzades en el per a la detecció de la malaltia. El sacrifici d’animals que resulten positius a la salmonel·losi zoonòtica.

que resulten positius a la salmonel·losi zoonòtica. Els productes de neteja i desinfecció emprats després del sacrifici de les manades i abans de la introducció de noves en les naus.

emprats després del sacrifici de les manades i abans de la introducció de noves en les naus. Compra i administració de vacunes per a la vacunació de futures ponedores, una pràctica obligatòria segons el programa nacional de Salmonel·losi.

La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Mª Ángeles Ramón-Llin, ha assenyalat que mantenir un control adequat de la salmonel·losi aviar és una inversió significativa per als ramaders, que ha de mantenir-se a llarg termini per evitar contagis a la població humana.

Aquestes ajudes estan regulades per l’Ordre 17/2023, de 23 de juny de 2023, que estableix les bases d’ajudes compensatòries per al sector avícola de la Comunitat Valenciana. Aquesta normativa té com a objectiu prevenir, controlar i erradicar certs serotips de salmonel·losi que són d’importància per a la salut pública, tal com es defineix en la legislació estatal i comunitària.

La normativa també estableix que la producció ramadera ha de garantir la salut pública, assegurant que els productes no afecten negativament la salut del consumidor i evitant la propagació de malalties en el bestiar.