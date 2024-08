La Generalitat Valenciana destina 25,5 milions per a la modernització dels regadius

Subvencions de 8,8 milions per a comunitats de regants per millorar l’eficiència hídrica

La Generalitat Valenciana invertirà aquest any 25,5 milions d’euros per modernitzar els regadius, a més de 8,8 milions en subvencions per a les comunitats de regants. El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que aquestes mesures són essencials per millorar l’eficiència hídrica i energètica de les explotacions agrícoles valencianes, fent que l’agricultura de la regió siga una de les més avançades en reutilització i ús eficient de l’aigua.

Durant una reunió amb la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, Barrachina ha elogiat la tasca dels agricultors en la conservació de l’aigua, especialment en períodes de sequera, i ha reafirmat el suport de la Conselleria d’Agricultura al sector.

Barrachina ha posat en relleu la recent incorporació de les competències en matèria hídrica a la Conselleria d’Agricultura i ha expressat la seua voluntat d’exigir al Govern d’Espanya els cabals necessaris per garantir les collites.