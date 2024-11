Agroseguro estima que la DANA ha afectat unes 25.500 hectàrees, repartides en unes 50.000 parcel·les

Després de rebre una part de les declaracions de sinistre pels danys causats per la DANA en els cultius i explotacions ramaderes de València, els principals representants d’Agroseguro han visitat Algemesí, un dels municipis més castigats per la crescuda del riu Magre.

En esta visita, han aportat dades actualitzades sobre el nombre de sinistres registrats, l’àrea afectada i l’impacte en la producció, així com de la planificació de les taxacions en camp i del pagament d’indemnitzacions

Si bé encara és prompte per a saber el valor econòmic de les pèrdues, d’Andrés advertix que “seran milionàries a causa d’este esdeveniment tan excepcional i devastador” i ha detallat com serà el mode de conducta d’Agroseguro, que preveu un desplegament de perits agrícoles sense precedents per a valorar els danys el més prompte possible

Perits que prioritzaran les parcel.les menys danyades per a que els llauradors puguen recolectar el que els queda de collita.

Els responsables d’Agroseguro també han volgut manar un missatge de tranquilitat als llauradores.

La situació en el camp és realment dramàtica. Moltes persones no sols han perdut la collita, sinó també tota la plantació.

No obstant això, l’ànim dels agricultors és fort, i des d’Agroseguro es mostren compromesos a agilitzar al màxim les peritacions per a ajudar-los a seguir endavant.