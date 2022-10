L’alcalde s’ha reunit este dilluns amb el president de la Generalitat, amb qui ha coincidit en la necessitat d’impulsar el desenvolupament d’Àrees Metropolitanes i la Llei de Capitalitat

L’Ajuntament de València i la Generalitat gestionaran de manera conjunta la Marina de València mitjançant una fundació o empresa mixta, una vegada dissolt el Consorci València 2007, i que serà l’entitat competent des de l’1 de gener de 2023 fins al moment en el qual la Generalitat siga propietària efectiva de la làmina d’aigua. Així ho ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó, al final de la trobada que ha mantingut en el Palau de la Generalitat amb el cap del Consell, Ximo Puig, amb qui ha tractat sobre els principals assumptes d’interés comú entre els governs autonòmic i municipal.

Tal com ha recordat l’alcalde, l’entitat que ha de gestionar la Marina de manera conjunta s’ocuparà de tres aspectes fonamentals: l’impuls a les iniciatives d’innovació, la gestió dels esports nàutics, i la gestió de la zona lúdica. L’Ajuntament té ja cedides les competències de la zona nord de la Marina, és a dir, la zona terrestre, amb les antigues bases; i ha sol·licitat també tota la part sud “per a poder continuar amb el treball que estem duent a terme en el camp de la innovació i el desenvolupament”, ha assenyalat Ribó. La previsió és que la Generalitat puga sumar en breu també a les seues competències la làmina d’aigua com a nou port autonòmic.

El mes de maig passat, el Consell Rector del Consorci València 2007 va aprovar la dissolució d’este organisme com a tal, i la constitució d’una comissió de dissolució integrada per l’Ajuntament i la Generalitat. Tal com assenyalava l’alcalde en aquell moment, es va tractar de “un procés de liquidació amb la voluntat que l’activitat es mantinga en tot moment en la zona, una voluntat que mira al futur, pensant en la situació de les i els treballadors, en l’acompliment de les empreses que operen en este àmbit, i en els milions de visitants que acudixen cada any”. Per a determinar la composició de l’entitat que s’encarregarà de la gestió mentre s’establixen les noves propietats, es preveu crear una comissió tècnica, que assenyalarà la fórmula de funcionament a partir del pròxim 1 de gener.

Àrea metropolitana i Llei de Capitalitat

El segon assumpte que ha centrat la reunió de l’alcalde de València i el president de la Generalitat ha sigut la gestió de l’àrea metropolitana en els aspectes comuns als diferents municipis. Joan Ribó ha assenyalat els nombrosos elements compartits com la mobilitat, els apartaments turístics, el nou llit del Túria, l’horta, la gestió de l’aigua… “I necessitem un marc legal per poder treballar de manera coordinada entre els diferents municipis que formem part de l’àrea metropolitana, alguna cosa que ací lamentablement va dissoldre el PP, però que funciona amb solvència en els principals països europeus, i que és imprescindible per a gestionar tots els aspectes supramunicipals”. El grup de treball de desenvolupament d’àrees metropolitanes comptarà amb representació de l’Ajuntament de València, amb l’objectiu afegit, ha subratllat l’alcalde, “d’incloure la Llei de Capitalitat”.

L’alcalde ha explicat que tant ell com el president de la Generalitat estan d’acord en el desenvolupament d’esta llei, “una normativa que és complexa –ha matisat l’alcalde- i que en cada lloc té les seues particularitats”. “Però que és fonamental –ha subratllat- perquè estem perdent molts recursos de la Unió Europea per no disposar d’un organisme de gestió metropolitana”.

En tercer lloc, la reunió ha permés abordar el projecte de gratuïtat del transport públic per a les persones joves. L’alcalde ha afirmat la “decidida voluntat de l’Ajuntament” de portar endavant esta iniciativa dirigida a la ciutadania més jove, que començarà a funcionar a partir del pròxim 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; però ha afegit la necessitat que l’EMT compte amb el suport econòmic necessari per a poder assumir el repte, atés que l’empresa s’ha vist molt afectada pels efectes de la crisi covid i per l’increment de preu