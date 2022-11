El Castell d’Alaquàs acull un any més l’exposició ‘No em toques el WhatsApp’ de l’Institut Valencià de la Joventut amb la col·laboració de les regidories de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs. Una mostra que té per objectiu promoure un desenvolupament pedagògic per avançar en la prevenció, detecció i denúncia de la violència contra la dona. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo, han visitat l’exposició per conéixer-la de primera mà i saludar l’alumnat que està passant per allí.

Aquesta exposició, fruit d’un concurs d’imatges al voltant de la prevenció de la violència de gènere, és una ferramenta ideal per a poder ajudar als i les joves (i no tan joves) a detectar situacions, comentaris, vivències que es poden donar a les relacions de parella i que poden ser tòxiques. Per això, s’ha configurat com un recurs educatiu molt important que cerca transmetre valors de convivència, educació i respecte davant les actituds violentes contra les dones.

Per aquest motiu, durant aquesta setmana es treballaran els continguts de l’exposició amb els grups de segon d’ESO dels instituts d’Alaquàs que passaran a visitar-la. El públic interessat en conéixer-la pot acudir a la Sala dels Vilaragut del Castell d’Alaquàs en l’horari del monument: de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.