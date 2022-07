Per a la seua elaboració, l’Ajuntament d’Alaquàs ha comptat amb les aportacions de les veïnes i veïns i del Consell de Xiquetes i Xiquets

El Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs va aprovar ahir dijous 28 de juliol el nou Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs creada amb l’objectiu de dissenyar un municipi més habitable, acollidor, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible que definisca el seu desenvolupament futur d’una forma estratègica i ordenada, parant especial atenció a les obres i serveis més necessaris i prioritaris. Amb aquest document estratègic es pretén dotar el municipi d’una planificació que incorpore els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Amb aquest pla es vol assolir d’ací a l’any 2030 tota una sèria objectius per a fer d’Alaquàs un municipi més sostenible amb un millor ús dels recursos que es traduïsca en menor generació de residus i una millor qualitat ambiental pel que respecta a la disminució de la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle que repercutisquen en una millora en la salut pública a llarg termini. S’espera que el municipi tinga un canvi modal important, fomentant l’economia local, els viatges curts que permeten una major utilització de les maneres no motoritzades, amb major comoditat i seguretat per als vianants i ciclistes.

Per això, destaquen entre altres actuacions dins d’aquest pla el foment de la mobilitat per a les persones vianants, la millora de les àrees verdes, l’ampliació de la xarxa ciclista, la utilització de les energies renovables, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i l’impuls en el reciclatge de residus. Per això mateix, la conscienciació i la sensibilització de la societat seran claus per a aconseguir el trànsit cap a aquesta model de ciutat amable i en coherència en els nostres 3,9 km 2 que ens corresponen en aquest planeta amb les polítiques de sostenibilitat que aniran desenvolupant-se a nivell estatal, europeu i mundial en aquesta dècada.

Per a la seua elaboració, l’Ajuntament d’Alaquàs ha comptat amb les aportacions realitzades per les veïnes i els veïns que han participat a través d’una enquesta anónima i en els tallers de diagnòstic realitzat per a conéixer els resultats i aportar més idees. Destaca també la participació activa en aquest pla del Consell de Xiquetes i Xiquets d’Alaquàs.

Es pot consultar el Pla d’Actuació Urbana Municipal en aquest enllaç:

https://www.alaquas.org/url/04mf1m