L’Ajuntament d’Alaquàs realitza un balanç positiu de la celebració de la Festa i agraeix a l’Orde Mínima Seglar, als voluntaris i voluntàries dels Calderes i a tots els col·lectius implicats el seu treball durant aquests dies així com també al personal encarregat del Servei de Neteja i dels Serveis Urbans pel seu esforç

Alaquàs ha celebrat del 6 al 8 de maig la tradicional Festa del Porrat amb gran èxit de participació i implicació per part de col·lectius, serveis municipals i ciutadania. L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat un balanç positiu d’aquests dies de festivitat en honor a Sant Francesc de Paula, patró d’Alaquàs iniciats el passat dissabte 30 d’abril amb la festivitat religiosa.

L’obertura de la tradicional Festa del Porrat organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs va tindre lloc el divendres 6 de maig al parc del Roser i carrers adjacents i ha comptat al llarg de tot el cap de setmana amb una Fira d’atraccions i un Mercat Valencià. La inauguració és va celebrar per la vesprada a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Festes, Sandra Conde, membres de la Corporació Municipal i representats de l’Orde Mínima Seglar i del grup de voluntàries i voluntaris dels Calderes 2022 i l’acompanyament de la dolçaina i tabalet.

La inauguració va donar pas a una completa programació en la qual ha pres protagonisme la tradició i la cultura valenciana amb un mercat valencià en què calç destacar la participació de Mans Artesanes i el col·lectiu Cor de Vila. Al recinte d’atraccions de fira organitzat per feriants d’Alaquàs és situaren també col·lectius festers ubicats en diferents parades com la Falla Bonavista per parell del col·lectiu faller, els Clavaris de Sant Miquel i Clavariesses dels Dolors 2022 per part del col·lectiu fester i els capitanies de 2022, Regne de Lusitania i Ollers per part del col·lectiu de Moros i Cristians Perolers.

El dissabte pel matí hi va haver animació infantil amb pintacares i globoflèxia i per la vesprada un espectacle itinerant de xanquers. Destaca també el passacarrer protagonitzat per la Va unir Musical d’Alaquàs.

El diumenge 8 de maig és va celebrar el tradicional Dia dels Calderes. La jornada és va iniciar amb un espectacle itinerant de xanquers i la tradicional Trobada de Boixets d’Alaquàs a càrrec del col·lectiu d’Artesanes. Als 14 hores va tindre lloc la benedicció i repartiment dels calderes d’arròs amb fesols i naps i un dispar de focs artificials, un acte en el qual calç agrair la col·laboració dels voluntaris i voluntàries dels Calderes 2022 i Arròs Dacsa. En la jornada és van repartir vora 5000 racions, dels quals 250 és van destinar a Càrites i vora 400 per als persones refugiades d’Ucraïna.

Els celebracions és van tancar als 20.30 hores amb la tornada de Sant Francesc de Paula a la seua capella i la clausura de la Fira del Porrat als 23 hores.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha volgut reconéixer també el treball realitzat pel Servei de Neteja i els Serveis Urbans municipals per mantindre en perfecte estat els carrers i el recinte de l’activitat i la seua implicació i disposició. Calç destacar també el treball de la Policia Local d’Alaquàs, que ha vetlat per la seguretat ciutadana durant aquests dies i que ha realitzat també un balanç positiu dels diverses jornades. Sols calç fer menció en aquest sentit de la intervenció de diferents productes que és venien en la tradicional Festa del Porrat com a descarregadors elèctrics sota l’apariència de joguets, per l aqual cosa és va procedir al seu decomís.

