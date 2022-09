L’actuació, que ha comptat amb un pressupost municipal de 17.739 euros, forma part dels treballs realitzats per l’Ajuntament d’Alaquàs per a la conservació i protecció del monument històric

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat durant els mesos d’estiu treballs de conservació i protecció en els enteixinats i altres elements de fusta del Castell d’Alaquàs. L’actuació compta amb un pressupost de 17.739 euros i està subvencionda en un 60% per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a través de les subvencions del 2022 destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

Els treballs de conservació i prevenció dels enteixinats i altres elements han consistit en l’aplicació de diverses tècniques per a la detecció de la bioactividad en la fusta. Després de realizar un estudi en tots elements de fusta per a identificar quin tipus de patologia tenen, s’han aplicat les tècniques més adequades per a la seua reparació i manteniment.

Es tracta de treballs imprescindibles i necessaris per al manteniment de l’edifici patrimonial més important d’Alaquàs i la seua conservació és clau per tal de continuar sent un centre cultural de referència.