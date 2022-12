El Club de Gimnàstica Rítmica d’Alcàsser va participar en el Trofeu Autonòmic Federació Individual N2

El Club de Gimnàstica Rítmica d’Alcàsser continua collint èxits. De fet, van obtenir molt bons resultats en el Trofeu Autonòmic Federació Individual N2, que es va celebrar el passat 10 de desembre. Així, la gimnasta Alba Costa va acabar la temporada proclamant-se campiona absoluta de la Comunitat Valenciana, a més de ser considerada la gimnasta amb millor nota d’Artístic de tota la competició.

Cal recordar que, en les setmanes prèvies, Alba Costa, pertanyent al Club de Gimnàstica Rítmica Alcàsser, es va alçar com a campiona provincial. Uns resultats que, finalment, la van enlairar, dissabte passat, com a campiona autonòmica.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha felicitat Alba per aquesta classificació, però també «a tot el club de gimnàstica rítmica pel seu treball i dedicació que han fet possible aquests magnífics resultats». Així mateix, Zamora ha posat l’accent que «des de l’Ajuntament continuarem fent costat a tots els clubs i escoles esportives del nostre municipi per la gran tasca que realitzen».